Ночь перед Рождеством и Леся Украинка: театральные премьеры недели в столице
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С спектакля «Ночь перед Рождеством»
В ближайшие дни на киевских сценах презентуют новые спектакли. Среди них — «Ночь перед Рождеством» по известному произведению Николая Гоголя в театре кукол, постановка о жизни Леси Украинки по материалам ее писем, дневников и драматических произведений, спектакли по произведениям классиков сербской и польской литературы.
«Ночь перед Рождеством» по произведению Николая Гоголя
Поэтическая красота украинского села, благозвучное пение родных песен, точный и сочный народный юмор, святость Рождественского чуда, наивность вертепных сценок, вечная история искренней любви.
Этой волшебной, рождественской ночью зрители снова встретятся с любимыми персонажами: кузнецом Вакулой, честным и богобоязненным парнем, брезгливой и строптивой красавицей Оксаной, обольстительной и хитрой Солохой, забавным Чудом, Детом Чудом имеет много планов на эту ночь… Но в них вмешается кузнец Вакула, который во что бы то ни стало хочет получить взаимность Оксаниного сердца.
Режиссер Игорь Федирко и сценограф Николай Данько уже известны столичному зрителю своим успешным воплощением украинской классики на сцене (спектакль «Кайдашева семья» 2018 года).
Жанр спектакля постановщики определили как «спектакль-праздник», настаивая на том, что здесь будет царить прекрасное новогоднее, рождественское настроение и чудо. Будут поражать зрителей и сценическими эффектами, и зрелищными приемами постановки, в частности обещают продемонстрировать гигантских кукол (ростом более 2 метров), настоящий полет живого актера под потолком театра, мультимедийные сцены трансформации персонажей, невероятный аутентичный живой вокал. Однако самым большим удивлением для публики должна стать встреча с самим автором — Николаем Васильевичем Гоголем.
Продолжительность 90 минут, возраст зрителей: 10+.
Когда: 17 декабря о 15 :00 и 19:00, 18, 19 декабря о 18:30
Где: Киевский академический театр кукол, ул. Грушевского, 1-я
Стоимость билетов: 150-200 грн.
«Твой кто-то» о Лесе Украинке
Когда есть автор, возведенный в ранг национального достояния, интересно встретиться с ним с глазу на глаз, как с простым человеком. В спектакле «Твой кто-то», созданном по материалам писем, дневников и драматических произведений Леси Украинки мы открываем ее настоящую — эксцентричную, сильную, волевую, счастливую в многих вещах женщину, которая любила и была любима. Конечно, она боролась с тяжелой болезнью. Но эта борьба была еще одной ступенькой к тому, чтобы прорваться к высшим смыслам и открыть европейскую Украину.
Кроме самой Леси Украинки (Алика Бурим), в спектакле фигурируют двое важных для нее мужчин. Первый — Сергей Мержинский (Григорий Бакланов), безответная страстная любовь поэтессы, благодаря которой появилась поэма «Одержимая». Второй — муж Леси Украинки, музыковед Климент Квитка (Александр Бондарь), вместе с которым они собирали фольклор. Конечно, Леся Украинка всю жизнь боролась с тяжелой болезнью. Но эта борьба была еще одной ступенькой для того, чтобы прорываться к высшим смыслам, и открывать европейскую Украину.
Режиссером спектакля стала заслуженная артистка Украины Елена Лазович.
Когда: 16-17 декабря 19 00
Где: Театр на Печерске, ул. Немировича-Данченко, 5
Стоимость билетов: 250 грн.
фото Юлия Вебер
Пьеса «Радован ІІІ» — скорбная комедия об измене самого себя — классика сербской литературы Душана Ковачевича (1948) написана в 1973 в жанре театра абсурда или «черной комедии». Главный герой пьесы Радован ІІІ, как он себя позиционирует, много лет назад в поисках лучшей судьбы покинул Родной Край. Теперь он с большой семьей проживает в панельной башне спального района большого мегаполиса. Как каждый человек, у которого жизнь не складывается, Радован ищет причину и придумывает себе «внешнего врага» в лице бывших земляков — Вилотичей. Марко Вилотич обесчестил Георгину, покинул ее и подался по мирам. Георгина осталась беременной. А Радован начинает настоящую войну.
Георгина, старшая дочь Радована, которая уже пятый год беременна из-за запрета отца рожать до бракосочетания. Измена любимого, посрамившего ее и подавшегося в Америку, стала главным поводом соседских баталий. Олень — пленный Радована, благородный рыцарь, поэт-лирик по зову сердца и депрессивный меланхолик по темпераменту. Парень предлагает Георгине освободить ее от страданий, потому что чувствует родство их душ: оба не знают, что такое семейная забота.
Режиссер — Юрий Одинокий
Когда: 17, 19 , 24 декабря 19:00
Где: Театр имени Ивана Франко, камерная сцена, площадь Франко, 3
Стоимость билетов: 50-250 грн .
«Стриптиз в летний день»
При поддержке Польского Института в Киеве Киевский академический театр «Колесо» представляет премьеру представления «Стриптиз в Летний День» по пьесе Славомира Мрожека (перевод Ларисы Андриевской).
Юмор выдающегося польского очень тонкий. Его пьесы принято относить к сформировавшемуся в 1950-1960 годах «театру абсурда», «театру парадокса». «Я описываю только то, что можно описать. И вот так, по причинам чисто технических, умалчиваю о самом важном»,— сказал однажды о себе Славомир Мрожек.
О самом важном должны додумывать зрители. Ведь у них есть существенная и оригинальная «информация для размышлений». Интересный сюжет постановки театра «Колесо» «Стриптиз в Летний День» никого не оставит равнодушным. >Где:Театр «Колесо», Каминный зал, Андреевский спуск, 8
Стоимость билета: 250 грн.
Мистическая комедия «Открывающий дверь»
Две женщины оказываются в чрезвычайной ситуации, которая якобы становится обычной. Но что не случилось — война или переворот, фантастика или потусторонний мир, нападение эпидемии и бандитов, они легко приспосабливаются ко всему, не теряя юмора и оптимизма. Но как же избавиться от ограничений и стать действительно свободной? Когда уже придет это время?
Самая популярная современная украинская пьеса, уже известная в 13 странах мира, в новой актуальной версии.
Постановка Дениса Щербака по одноименной пьесе Неды Нежданной
Роли выполняют: Екатерина Левина, Таисия Киселева
Когда: 18-19 декабря в 19:00
Где: НЦТМ имени Леся Курбаса, ул. Владимирская, 23В
Стоимость билета: 100грн.
Ознакомиться с репертуаром киевских театров на месяц.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»