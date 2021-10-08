Нобелевская премия мира: что известно о филиппинскую журналистку и российского редактора, которые ее получили
Дмитрий Муратов посвятил награду погибшим коллегам.
Фото twitter.com/NobelPrize A A + A ++ < p> Событие : Нобелевский комитет определил лауреатов Нобелевской премии мира. В этом году ее вручили главному редактору российского издания “Новая газета” Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рэсси “за их борьбу за свободу слова, которая является предпосылкой демократии и прочного мира”.
Информация Как отметили на сайте премии, лауреаты премии представляют всех журналистов, которые борются за идеалы профессии в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятной условиями.
58-летняя журналистка Мария Ресса разоблачает злоупотребления власти, применение насилия и растущий авторитаризм в Филиппинах. В 2012 году она стала соучредителем Rappler, сайта журналистских расследований, который она до сих пор возглавляет. Издание жестко критиковало политику действующей власти по борьбе с наркоторговцами, которая за большого количества невинных жертв скорее напоминала “войну, которая ведется против собственного народа”. После серии публикации о нарушениях прав человека в стране Марию ресс обвинили в клевете. Вскоре после этого журналистку арестовали, но она смогла выйти под залог.
59-летний Дмитрий Муратов в течение десятилетий защищал свободу слова в России. В 1993 году стал одним из соучредителей “Новой газеты”, главным редактором которой был 24 года. Как сообщает сайт издания, первые компьютеры для журналистов газеты купил Михаил Горбачев за деньги из своей Нобелевской премии мира. & Nbsp;
“Новая газета” & mdash; издание с принципиально критическим отношением к власти. Журналистика и профессиональная честность газеты сделали ее важным источником информации о цензурные аспекты российского общества, о которых редко вспоминают другие СМИ. Издание публиковало критические статьи о коррупции в стране, насилие со стороны милиции, незаконные аресты, фальсификаций на выборах, “фабрики троллей” и использования российских военных сил как в пределах России, так и за ее пределами. Со времени создания газеты убили шесть ее журналистов, в частности Анну Политковскую, которая писала о войне в Чечне. Впрочем, несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отказался от независимой политики газеты “, & mdash; говорится в сообщении на сайте Нобелевского комитета.
Дмитрий Муратов и Мария Ресса разделят между собой 10000000 крон (около же 1,14 миллиона долларов). Церемония награждения состоится 10 декабря в Осло в присутствии короля Норвегии Харальда V из рода Глюксбургов. Муратов уже заявил, что хочет перевести часть премии в фонд “Круг добра», который помогает детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Он посвятил эту премию погибшим журналистам газеты.
Комментарии : “Игорь Домников, Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Стас Маркелов, Анастасия Бабурова, Наталья Эстемирова & mdash; вот эти люди получили сегодня Нобелевскую премию “, & mdash; цитирует Муратова “Новая газета”.
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В Кремле отреагировали на новость.
“Мы можем поздравить Дмитрия Муратова. Он последовательно работает по своим идеалам, он предан своим идеалам. Он талантливый, он смелый. Конечно, это высокая оценка”, & mdash; сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает “Интерфакс”.
Мария Ресса также прокомментировала награду.
“Думаю, что Нобелевский комитет понял, что мир без фактов означает мир без правды и доверия. Если у нас нет этого, мы не сможем бороться с коронавирусами, мы не сможем бороться с климатическими изменениями “, & mdash; цитирует филиппинский журналистку портал Rappler.
“Оба нобелевские лауреаты годы были шипами в глазах своих правительств. Мария Ресса и Rappler сталкивались с согласованными атаками со стороны правительства (…) И поздравления от российского правительства Дмитрию Муратову, безусловно прошли сквозь зубы. он полностью понимает риски, вытекающие из противостояния государству, но он остается оптимистом, комментируя репрессии со стороны государства против оппозиционных групп: “Невозможно убить инакомыслия”, & mdash; прокомментировал вручение награды Алистер Коулман, обозреватель ВВС.