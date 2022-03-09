No Fly Zone: Защищая Украину от российских бомб Европа защитит себя,— Оксана Забужко
Оксана Забужко. Фото со страницы Оксаны Забужко
Украинская писательница Оксана Забужко в Страсбурге заявила, что Путин объявил Третью мировую войну.
По словам лауреатки Шевченковской премии вчера, впервые в истории Европарламента, человек, не являющийся ни гражданином ЕС, ни должностным лицом — просто, украинским писателем, Ukrainian writer.
«Мир таки меняется. (Но, Господи, как медленно, когда эти минуты скопируют человеческими жизнями!..) Еще несколько дней назад разговор о No Fly Zone для Украины казался немыслимым (поскольку „это уже Третья мировая война“). Сегодня я с трибуны Европарламента говорю Европе, что Путин им ее уже объявил, и защищая нас от рос. бомб, они будут защищать не Украину, а себя, и мне потом целый день (12 часов в помещении Европарламента) пожимают руки, а в лифте говорят, с полуразборчивым французским акцентом, «Слава Украине!». еще на несколько ячеек вперед, а их король совсем, совсем голый…», — написала Оксана Забужко. Мир активно сочувствует и поддерживает Украину. Крупные международные компании уходят с российского рынка, страны вводят санкции с российскими музыкантами и певцами разрывают контракты ведущие театры и филармонии.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»