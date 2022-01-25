Николаю Поворознику вручили подозрение по делу о лишении земли аппарата СНБО
Первый заместитель председателя КГГА получил сообщение о подозрении. Фото: КГГА
Речь идет о участке возле станции метро «Сырец», где СНБО хочет возвести «высотки», а город — планирует обустроить парк.
Сегодня утром, 25 января, первому заместителю председателя КГГА Николае Поворозникувручили подозрение по делу о лишении земельного участка аппарата СНБО. Эту ситуацию уже прокомментировал мэр столицы Виталий Кличко. Он, в частности, считает, что таким способом «СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и из-за правоохранителей продолжает давить на столичную власть».
«Кроме политических мотивов, в этом подозрении я не вижу ничего другого. Нет никаких уголовных преступлений. Земельный участок как был, так и остался в коммунальной собственности. Единственное что — на этой земле наведен порядок и она, собственно, спасена от застройки в районе станции метро „Сырец“. На этом месте сегодня расположен сквер: каждый может туда пойти и своими глазами убедиться»,— сказал Николай Поворозник.
Заместитель Кличко также уточнил, что ему не объяснили суть подозрения, и соответственно он видит в этом нарушение процессуальных прав.
«Я убежден, что были нарушены процессуальные нормы, потому что мне не было разъяснено суть этого подозрения. И, соответственно, будем дальше работать над доказательством своей юридической позиции. Такие дела нужно доводить до конца. Еще раз подчеркиваю: ничего другого, чем политику, в таких подозрениях я не вижу. Продолжается и усиливается давление на местную власть. Он уже два года, по большому счету, длится. И это давление происходит для того, чтобы дестабилизировать управление городом», — подчеркнул дословно Николай Поворозник. -vruchili-pidozru-unbspspravi-pro-pozbavlennja-zemli-aparatu-rnbo-5cf5b49.jpg» alt=»Николаю Поворознику вручили подозрение по делу о лишении земли аппарата СНБО» />
Во время вручения подозрения
Как писал «Вечерний Киев», речь идет о участке, площадью 1,6 га, который 12 лет назад — в 2009-м — передали в постоянное пользование СНБО. Тогда у власти был мэр Леонид Черновецкий, который и поставил свою подпись под решением о передаче земли СНБО. Назначение земли было для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.
Однако строительство так и не было начато. На протяжении десяти лет участок пустовал, здесь образовалась свалка.
Из-за этого жителей Шевченковского района постоянно обращались к городским властям с просьбой на месте руин обустроить уютный сквер. Тем более, что первоначально (до получения СНБО) земельный участок был определен как территория зеленых насаждений.
Так выглядела земля до 2019 года
Так участок выглядит сейчас, после того , как город снова стал заботиться о земле
Учитывая эти факты, в 2019 году КГГА обследовала участок и прекратила право постоянного пользования им СНБО. Причиной стали результаты обследования территории и то, что земля не использовалась по назначениям. В частности, в акте обследования говорилось о том, что она «загромождена бытовым и строительным мусором, покрыта зелеными насаждениями, здесь есть две руины». Сейчас городские власти привели территорию к устройству. Вывезли мусор, обустроили благоустройство. А в дальнейшем в планах мэрии — создать на этом месте сквер для отдыха жителей района и города.
СНБО пытается вернуть себе землю, чтобы возвести небоскребы
Впрочем через суды СНБО не собирается соглашаться с таким решением и продолжает требовать отмены прекращения своего права собственности. В частности, 31 августа 2021 года Окружной админсуд Киева, известный своими скандальными решениями, признал противоправным и отменил распоряжение КГГА «О прекращении аппарата СНБО Украины права постоянного пользования земельным участком на улице Щусева в Шевченковском районе
Департамент земельных ресурсов сообщил, что будет подавать на апелляцию
В то же время правоохранительные органы, действуя в интересах СНБО, продолжают систематическое давление на городские власти, устраивая обыски и допросы.
Елена ПЭТРИ , «Вечерний Киев»