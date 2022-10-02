Никакой шапочки и тугого пеленания: как сделать сон младенцев максимально безопасным
Американская академия педиатрии обновила рекомендации по безопасному сну детей.
Эти советы помогают избежать синдрома внезапной смерти младенцев (ССДН). Среди них — отказ от одевания шапочки и тугого пеленания ребенка.
— Чем же “провинилась” шапочка?
— Она имеет завязки, которые опасны для ребенка, поскольку могут пережать шею, — объясняет педиатрина Мария Шемет-Иванова. — А еще шапочка дома – mdash; это риск перегрева. У новорожденного голова — это примерно треть или четверть тела, она содержит много поверхностных сосудов под кожей. Так что шапочка может ограничивать теплоотдачу.
Известная всем рекомендация одевать младенца “как себя, плюс один слой” уже давно неактуальна. Это миф с советских времен. Ребенка следует одевать как себя, помня о здравом смысле: примите во внимание, лежит ли малыш в коляске, или двигается (а соответственно согревается).
— Какие еще рекомендации дают специалисты по безопасному сну малышей?
— Родителям не советуют злоупотреблять разнообразными девайсами — к примеру, мониторами, контролирующими состояние дыхания ребенка. Если для этого есть необходимость, лекарственное назначение — они однозначно требуются. В других случаях мониторы приводят, с одной стороны, к бешеной тревожности мам (особенно, когда начинают пикать посреди ночи), с другой – mdash; напротив, могут усыпить бдительность. Мол, если у меня есть монитор, можно не так сильно учитывать поддержание условий безопасного сна — к примеру, положить не в кроватку, или перевернуть ребенка на живот.
Американские коллеги также отмечают, что нельзя туго пеленать ребенка. Это может ограничить движения грудной клетки, а фактически — способность полноценно дышать. Вместе с незрелостью нейрорефлекторной регуляции дыхания у ребенка, в сочетании с другими условиями, это может иметь роковые последствия. Пеленание также ограничивает естественный способ познания мира, особенно, если ребенка пеленят “гусеничкой”, скрывая ему руки.
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— А как нужно обустроить безопасное место для сна малышам? К примеру, педиатры отмечают: до 12 месяцев сон ребенка должен быть только на спине. Без исключений — никаких на бочку, полубоком и т.д. Если ребенок уже может сам в процессе сна переворачиваться на живот, на сторону — она может остаться спать в таком положении.
Матрасс в кроватке должен быть твердым — наличие любых поверхностей повышает риск задохнуться. Если родители хотят надеть поверх матраса непромокаемую пеленку, наматрасник, то он должен быть тоненьким и плотно прилегать к основанию. А вот от любых плетеных красивых вещей, игрушек, подушек в кроватке младенца следует отказаться. 3500 детей в возрасте до 12 месяцев умирают от синдрома внезапной смерти младенцев.