Ничего святого: в Киеве задержали людей, похитивших своего родственника
В Киеве задержали людей, похитивших своего родственника
Бывшая жена, ее мать, брат, а также их знакомый отважились на такое преступление за то чтобы получить «легкие» деньги.
К правоохранителям поступил вызов от местной жительницы о том, что ее гражданский мужчина не вернулся домой после работы и не отвечает на телефонные звонки. Через некоторое время заявительница призналась, что была свидетелем похищения ее 34-летнего возлюбленного.
сожителя в лицо газовым баллончиком, силой посадили в авто и повезли в неизвестном направлении. Испуганная женщина надеялась, что они через несколько часов его отпустят, ведь, как оказалось, подобный инцидент уже случался»,— рассказывает журналистам «Вечернего Киева» пресс-секретарь Оболонского управления полиции, Диана Шутько.
Четырех злоумышленников задержали по статье — незаконное лишение свободы или незаконное лишение свободы. За содеянное им грозит до пяти лет тюрьмы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»