Неужели они прозревают? Россияне засыпали администрацию путина жалобами из-за войны
Новости о массовой гибели российских солдат в Украине начали просачиваться даже из-за госпропаганды.
Событие: За четыре месяца В 2022 году в Администрацию президента России Владимира Путина поступило 1,2 миллиона жалоб на Министерство обороны, из них почти 42 тысячи — на проблемы с поиском пропавших родственников на войне с Украиной. Об этом сообщило издание «Важные истории».
Подробности и комментарии: «В 2022 году каждая четвертая жалоба в АП была связана с войной: на Минобороны жаловались больше, чем за последние 6 лет», — говорится в сообщении. — Жалобы президенту стали единственным способом узнать что-либо об исчезнувших военных и выразить недовольство войной — согласно российскому законодательству, преследование гражданина в связи с его обращением запрещено».
Больше жалоб на Минобороны поступило в апреле 2022 года — почти 624 тысячи, и это больше, чем за 3 предыдущих месяца вместе взятые. «Апрель стал переломным моментом для тех людей, которые верили официальным новостям и чьи близкие поехали воевать в Украину, поскольку раскрылась правда, — цитирует «Украинская правда» политолога Ивана Преображенского.
Это произошло потому, что первый этап войны россия проиграла —не смогла взять ни Киев, ни Чернигов, ни другие крупные города центральной и северо-восточной Украины. переформирование, и тогда у солдат появилась связь со своими родными».
Кроме того, с конца марта новости о массовой гибели российских солдат в Украине начали просачиваться даже из-за госпропаганды.
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ВСУ обнародовали другие потери врага:
танков — 1409 (+11 по сравнению с прошедшими сутками),
боевых бронированных машин — 3450 (+12),
артиллерийских систем — 712 (+1),
РСЗО — 222 (+9),
средств ПВО — 97 (+1),
самолетов — 212 (+0),
вертолетов — 178 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 572 (+10),
крылатых ракет — 125 (+0),
кораблей/катеров — 13 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 2438 (+17),
специальной техники — 54 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях. В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на войне ныне погибает от 100 до 200 украинских героев каждый день. В комментарии Newshour BBC World Service он пояснил, что одна из главных причин большого количества потерь – отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.