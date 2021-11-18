Неудачники-разбойники: под Киевом полицейский пес разыскал в лесу подстреленного «гастролера» из Турции
Раненый бандит скрывался под дубом. Фото: полиция Киевщины
Полицейские Киевщины поймали двух иностранцев, которые ворвались в дом в поисках наживы, но получили несколько шаров от хозяина дома. Их третьего приспешника сейчас разыскивают.
Бандиты в балаклавах пробрались к имению местного предпринимателя в деревне Крюковщина, что под Киевом, еще затемно рано утром. Они уложили на пол 41-летнюю хозяйку с ее дочерью и потребовали ювелирные украшения и деньги. Впрочем, нападавшие, по-видимому, не ожидали, что в доме окажется мужчина и еще с пистолетом.
Хозяин дома проснулся, когда услышал шум, быстро понял, что происходит и открыл огонь по незваным гостям из зарегистрированного травматического оружия. Разбойники бросились наутек, но один из нападавших успел «поймать» три резиновых шара. Далеко убежать с подстреленной ногой ему не удалось, так что решил пересидеть погоню в лесу, ведь хозяин сразу набрал 102. На место происшествия быстро прибыла следственно-оперативная группа Бучанского райуправления полиции, привлекшая к поискам розбой. «Кинолог Николай Вдовенко вовремя обратил внимание на место, где разбойники, убегая, преодолевали ограждение. Там обнаружили следы крови. Овчарка Некст взяла след беглецов и бросилась вдогонку. В темноте среди леса пес километр за километром преследовал злодеев. Затем вдруг обратил к одному из дубов, где и скрылся разбойник», — рассказал начальник полиции Киевщины Андрей Небитов.
Видео с кадрами задержания подстреленного разбойника
Подстреленный беглец оказался 37-летним выходцем из Турции. Он рассказал, что прибыл в Украину еще в сентябре с целью «торговли и выбивания долгов». Заезжий турок не стал покрывать приспешников и быстро сдал все «пароли и явки». Второго разбойника задержали через несколько часов в арендованной квартире. Им оказался «турист» из Казахстана. В настоящее время правоохранители разыскивают третьего нападающего и проверяют задержанных «гастролеров» на причастность к совершению аналогичных преступлений в Киевской области.
Суд избрал двум иностранцам меру пресечения — арест. В настоящее время досудебного расследования их упекли в СИЗО. За разбойное нападение, соединенное с проникновением в жилье, злоумышленникам грозит от семи до 12 лет украинской тюрьмы с конфискацией имущества.
Похоже, в последнее время в Киев и область участили «гастролеры» разного рода. Недавно столичные полицейские также задержали двух иностранцев, которые, впрочем, специализировались на воровстве из магазинных сейфов.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»