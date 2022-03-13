Несмотря на опасность, коммунальщики столицы чинят водопроводные сети: фото

magictr | 13.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Несмотря на опасность коммунальщики столице чинят водопроводные сети: фото

Ежедневно по городу работают бригады Киевводоканала. Фото: Киевводоканал

Ежедневно по городу работает 14 бригад, которые чинят водопроводные сети, и 7 бригад, которые заботятся об исправности канализации.

Сотрудники Киевводоканала постоянно находятся на страже стабильного водоснабжения и водоотвода столицы. Это сменные инженеры, бригадиры, слесари, сварщики, водители. vodoprovidni-merezhi-foto-4529387.jpg» alt=»Несмотря на опасность, коммунальщики столицы чинят водопроводные сети: фото» />

Ежедневно по городу работают бригады Киевводоканала. Фото: Киевводоканал

Несмотря на опасность коммунальщики столицы сети: фото

Ежедневно по городу работают бригады Киевводоканала. Фото: Киевводоканал

Бригады спешат на вызов в любую погоду, в выходные и праздничные дни, и даже в условиях военной опасности.

Несмотря на опасность коммунальщики столицы сети: фото

Ежедневно по городу работают бригады Киевводоканала. Фото: Киевводоканал. Несмотря на опасность, коммунальщики столицы чинят водопроводные сети: фото» />

Ежедневно по городу работают бригады Киевводоканала. Фото: Киевводоканал

Несмотря на опасность коммунальщики столицы сети: фото

Ежедневно по городу работают бригады Киевводоканала. Фото: Киевводоканал

Работники устраняют аварию по улице Владимирской, 16 и по улице Кривоноса, 7-11. Продолжаются ремонтные работы на напорном канализационном коллекторе диаметром 1000 мм Ново-Святошинской канализационной насосной станции по улице Козелецка.

Несмотря на опасность коммунальщики столицы сети: фото

Продолжаются ремонтные работы на напорном канализационном коллекторе. Фото: Киевводоканал. Несмотря на опасность, коммунальщики столицы чинят водопроводные сети: фото» />

Продолжаются ремонтные работы на напорном канализационном коллекторе. Фото: Киевводоканал

КАЧЕСТВО ВОДЫ— ПОД КОНТРОЛЕМ

Также в Киевводоканале сообщили, что тщательно контролируют качество питьевой воды централизованной системы водоснабжения Киева на всех этапах ее водоподготовки и на водопроводе>.

По состоянию на 12 марта отклонений по микробиологическим и физико-химическим показателям в водопроводной воде нет, качество воды соответствует действующим Государственным санитарным правилам и нормам ДСанПиН. Киевводоканал снабжен реагентами для обеззараживания воды в полном объеме. Все процессы по водоподготовке осуществляются в установленном порядке, все водопроводные сооружения работают в штатном режиме.

В военное время киевские спасатели одни из первых вышли на свой фронт. Фронт борьбы с огнем, спасения людей из-под завалов и разборки конструкций. Семь киевских спасателей получили почетные награды от Президента Украины.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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