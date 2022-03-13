Несмотря на опасность, коммунальщики столицы чинят водопроводные сети: фото
Ежедневно по городу работают бригады Киевводоканала. Фото: Киевводоканал
Ежедневно по городу работает 14 бригад, которые чинят водопроводные сети, и 7 бригад, которые заботятся об исправности канализации.
Сотрудники Киевводоканала постоянно находятся на страже стабильного водоснабжения и водоотвода столицы. Это сменные инженеры, бригадиры, слесари, сварщики, водители. vodoprovidni-merezhi-foto-4529387.jpg» alt=»Несмотря на опасность, коммунальщики столицы чинят водопроводные сети: фото» />
Ежедневно по городу работают бригады Киевводоканала. Фото: Киевводоканал
Ежедневно по городу работают бригады Киевводоканала. Фото: Киевводоканал
Бригады спешат на вызов в любую погоду, в выходные и праздничные дни, и даже в условиях военной опасности.
Ежедневно по городу работают бригады Киевводоканала. Фото: Киевводоканал. Несмотря на опасность, коммунальщики столицы чинят водопроводные сети: фото» />
Ежедневно по городу работают бригады Киевводоканала. Фото: Киевводоканал
Ежедневно по городу работают бригады Киевводоканала. Фото: Киевводоканал
Работники устраняют аварию по улице Владимирской, 16 и по улице Кривоноса, 7-11. Продолжаются ремонтные работы на напорном канализационном коллекторе диаметром 1000 мм Ново-Святошинской канализационной насосной станции по улице Козелецка.
Продолжаются ремонтные работы на напорном канализационном коллекторе. Фото: Киевводоканал. Несмотря на опасность, коммунальщики столицы чинят водопроводные сети: фото» />
Продолжаются ремонтные работы на напорном канализационном коллекторе. Фото: Киевводоканал
КАЧЕСТВО ВОДЫ— ПОД КОНТРОЛЕМ
Также в Киевводоканале сообщили, что тщательно контролируют качество питьевой воды централизованной системы водоснабжения Киева на всех этапах ее водоподготовки и на водопроводе>.
По состоянию на 12 марта отклонений по микробиологическим и физико-химическим показателям в водопроводной воде нет, качество воды соответствует действующим Государственным санитарным правилам и нормам ДСанПиН. Киевводоканал снабжен реагентами для обеззараживания воды в полном объеме. Все процессы по водоподготовке осуществляются в установленном порядке, все водопроводные сооружения работают в штатном режиме.
В военное время киевские спасатели одни из первых вышли на свой фронт. Фронт борьбы с огнем, спасения людей из-под завалов и разборки конструкций. Семь киевских спасателей получили почетные награды от Президента Украины.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»