Несколько метров на полу и плед: тысячи киевлян живут на станциях киевского метро
Столичное метро стало бомбоубежищем. Фото: «Вечерний Киев»
Инфраструктура киевского метрополитена рассчитана на укрытие до 100 000 человек.
Сегодня, 2 марта, начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский ознакомил представителей иностранных и украинских с работой подземки и укрытием гражданского населения.
«Метрополитен работает как транспорт и как укрытие с первого дня войны. На станциях есть вода, санузлы, проводится поставка пищи и по возможности лекарства.
Многим людям уже некуда возвращаться. Несколько метров на полу и пледе стали их единственным домом. Это тысячи и тысячи людей. Это непреувеличение… сейчас у нас укрывается до 15 000 киевлян. Инфраструктура рассчитана до 100 000 людей.
Наш коллектив истощен, однако мы делаем все возможное для спасения жизни невинного гражданского населения»,— сказал он.
В дневное время возможная инфраструктура работает как транспорт . На время комендантского часа станции функционируют только как укрытие.
Руководитель предприятия призвал людей брать с собой теплые вещи, еду и поддерживать рядом, особенно женщин с маленькими детьми и пожилых людей.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»