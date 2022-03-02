Несколько метров на полу и плед: тысячи киевлян живут на станциях киевского метро

magictr | 02.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Несколько ;поле и плед: тысячи киевлян живут на станциях киевского метро

Столичное метро стало бомбоубежищем. Фото: «Вечерний Киев»

Инфраструктура киевского метрополитена рассчитана на укрытие до 100 000 человек.

Сегодня, 2 марта, начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский ознакомил представителей иностранных и украинских с работой подземки и укрытием гражданского населения.

«Метрополитен работает как транспорт и как укрытие с первого дня войны. На станциях есть вода, санузлы, проводится поставка пищи и по возможности лекарства.

Многим людям уже некуда возвращаться. Несколько метров на полу и пледе стали их единственным домом. Это тысячи и тысячи людей. Это непреувеличение… сейчас у нас укрывается до 15 000 киевлян. Инфраструктура рассчитана до 100 000 людей.

Наш коллектив истощен, однако мы делаем все возможное для спасения жизни невинного гражданского населения»,— сказал он.

В дневное время возможная инфраструктура работает как транспорт . На время комендантского часа станции функционируют только как укрытие.

Руководитель предприятия призвал людей брать с собой теплые вещи, еду и поддерживать рядом, особенно женщин с маленькими детьми и пожилых людей.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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