Неотложные решения, которые принял Киевсовет на внеочередной сессии 7 декабря

magictr | 08.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Киевский городской совет. Фото: Алексей Самсонов

Городские депутаты поддержали проекты важных решений, касающихся медицины, транспорта, развития гражданского общества.

В повестке дня сегодняшнего внеочередного пленарного заседания Киевсовета вопросов было немного. Но все они очень важны для города и горожан, поскольку связаны с корректировкой бюджета и внесением изменений в городские программы.

Как всегда, сессию открыл столичный мэр Виталий Кличко. Что интересно, в начале пленарного заседания случился технический сбой, поэтому традиционный Гимн Украины сегодня прозвучал в исполнении мэра Киева Виталия Кличко и заместителя городского головы — секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко. Их подпевали депутат

Потом городской голова поздравил депутатов с Днем местного самоуправления и пожелал плодотворной работы на благо киевлян.

на внеочередной сессии 7 Декабря

Во время исполнения Гимна Украины. Фото: Борис Корпусенко

СТОЛИЧНЫЕ МЕДИКИ ПОЛУЧАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

Городской голова отметил необходимость принятия решения о выплате дополнительных премий столичным медикам за их вклад в борьбу с в Киеве.

Напомним, с целью поощрения медицинских работников на прошлой неделе мэр подал на Киевсовет проект решения об их премировании.

Депутаты поддержали такую ​​инициативу и утвердили проект решения «О внесении изменений в приложение к городской целевой программе „Здоровье киевлян“ на 2020-2022 годы».

Теперь в декабре врачи получат по 10 тысяч гривен, средний медицинский персонал— по 8 тысяч гривен, младший медперсонал — по 6 тысяч гривен.

Не клад на внеочередной сессии 7 декабря

Председатель депутатской комиссии здравоохранения Марина Порошенко. Фото: Алексей Самсонов

ЗА КРЕДИТНЫЕ СРЕДСТВА ГОРОД ЗАКУПИТ ТРОЛЕЙБУСЫ И ВАГОНЫ МЕТРО

Поддержали сегодня депутаты и проект решения о выделении Киеву кредита на выгодных условиях.

>Так, город осуществит в 2021 году местное внешнее заимствование в специальный фонд городского бюджета (бюджета развития) в форме заключения кредитного договора с Европейским инвестиционным банком. Запланировано заимствовать внешний кредит в сумме до 100 млн. евро. Эти средства пойдут на приобретение троллейбусов большой и особенно большой вместимости и на обновление подвижного состава метрополитена.

Срок заимствования — до 15 лет, включая льготный период 3 года. Предельная процентная ставка за пользование кредитными средствами — 1,85% годовых в евро.

Неотложка на внеочередной сессии 7 декабря> Директор Департамента финансов КГГА Владимир Репик презентовал изменения в бюджет. Фото: Борис Корпусенко

НЕ ЗАБЫЛИ ДЕПУТАТЫ И О ДОРОГАХ И КВАРТИРАХ ДЛЯ Льготников

Киевсовет принял изменения в Программу экономического и социального развития города Киева в части 2021 >

Эти изменения внесли с целью более рационального использования бюджетных средств и приближения сроков завершения работ по важным проектам.

В частности, увеличиваются ассигнования на капитальные расходы за счет субвенции на общую сумму 343 грн. Средства направят на капитальное строительство и ремонты, развитие автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры.

На реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы будет направлено 28,5 млн грн.

Кроме того, на 30 млн грн из бюджета города Киева увеличиваются ассигнования на реконструкцию и модернизацию лифтового хозяйства в жилом фонде столицы.

За счет перераспределения и дополнительных средств в сумме 238 млн грн тыс. кв. м для очередников квартирного учета льготных категорий, в том числе для участников АТО.

Неотложка на внеочередной сессии 7 декабря Директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк представил программу развития гражданского общества. Фото: Алексей Самсонов <h3><strong>БУДУТ СОЗДАНЫ НОВЫЕ МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ</strong></h3> <p>Депутаты утвердили изменения к городской целевой программе «Содействие развитию гражданского общества в202 гг.» и продлили срок действия программы до 2024 года.</p> <p>Новая редакция программы содержит поиск новых моделей коммуникации городских властей и общественных объединений, совершенствование специальных инструментов и механизмов для осуществления соответствующей коммуникации.</p> <p>Следующее пленарное заседание Киевсовета состоится 9 декабря. Оно также будет внеочередным. Депутаты в частности рассмотрят блок земельных вопросов, которые перенесли с пленарного заседания 2 декабря.</p> <p><strong>Инна БИРЮКОВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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