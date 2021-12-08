Неотложные решения, которые принял Киевсовет на внеочередной сессии 7 декабря
Киевский городской совет. Фото: Алексей Самсонов
Городские депутаты поддержали проекты важных решений, касающихся медицины, транспорта, развития гражданского общества.
В повестке дня сегодняшнего внеочередного пленарного заседания Киевсовета вопросов было немного. Но все они очень важны для города и горожан, поскольку связаны с корректировкой бюджета и внесением изменений в городские программы.
Как всегда, сессию открыл столичный мэр Виталий Кличко. Что интересно, в начале пленарного заседания случился технический сбой, поэтому традиционный Гимн Украины сегодня прозвучал в исполнении мэра Киева Виталия Кличко и заместителя городского головы — секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко. Их подпевали депутат
Потом городской голова поздравил депутатов с Днем местного самоуправления и пожелал плодотворной работы на благо киевлян.
Во время исполнения Гимна Украины. Фото: Борис Корпусенко
СТОЛИЧНЫЕ МЕДИКИ ПОЛУЧАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ
Городской голова отметил необходимость принятия решения о выплате дополнительных премий столичным медикам за их вклад в борьбу с в Киеве.
Напомним, с целью поощрения медицинских работников на прошлой неделе мэр подал на Киевсовет проект решения об их премировании.
Депутаты поддержали такую инициативу и утвердили проект решения «О внесении изменений в приложение к городской целевой программе „Здоровье киевлян“ на 2020-2022 годы».
Теперь в декабре врачи получат по 10 тысяч гривен, средний медицинский персонал— по 8 тысяч гривен, младший медперсонал — по 6 тысяч гривен.
Председатель депутатской комиссии здравоохранения Марина Порошенко. Фото: Алексей Самсонов
ЗА КРЕДИТНЫЕ СРЕДСТВА ГОРОД ЗАКУПИТ ТРОЛЕЙБУСЫ И ВАГОНЫ МЕТРО
Поддержали сегодня депутаты и проект решения о выделении Киеву кредита на выгодных условиях.
>Так, город осуществит в 2021 году местное внешнее заимствование в специальный фонд городского бюджета (бюджета развития) в форме заключения кредитного договора с Европейским инвестиционным банком. Запланировано заимствовать внешний кредит в сумме до 100 млн. евро. Эти средства пойдут на приобретение троллейбусов большой и особенно большой вместимости и на обновление подвижного состава метрополитена.
Срок заимствования — до 15 лет, включая льготный период 3 года. Предельная процентная ставка за пользование кредитными средствами — 1,85% годовых в евро.
> Директор Департамента финансов КГГА Владимир Репик презентовал изменения в бюджет. Фото: Борис Корпусенко
НЕ ЗАБЫЛИ ДЕПУТАТЫ И О ДОРОГАХ И КВАРТИРАХ ДЛЯ Льготников
Киевсовет принял изменения в Программу экономического и социального развития города Киева в части 2021 >
Эти изменения внесли с целью более рационального использования бюджетных средств и приближения сроков завершения работ по важным проектам.
В частности, увеличиваются ассигнования на капитальные расходы за счет субвенции на общую сумму 343 грн. Средства направят на капитальное строительство и ремонты, развитие автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры.
На реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы будет направлено 28,5 млн грн.
Кроме того, на 30 млн грн из бюджета города Киева увеличиваются ассигнования на реконструкцию и модернизацию лифтового хозяйства в жилом фонде столицы.
За счет перераспределения и дополнительных средств в сумме 238 млн грн тыс. кв. м для очередников квартирного учета льготных категорий, в том числе для участников АТО.