Неожиданная выставка: в контейнерах на ВДНХ познакомят с особенностями украинской земли
Экспозиция переосмыслить смыслы и образы земли, их значение в жизни украинцев.
18 ноября на территории Экспоцентра открывается выставочный проект ««Земля: невероятная Украина». Экспозиция состоит из пяти тематических блоков: «Видеть», «Вкусить», «Вдыхать», «Испытывать», «Слышать». Каждый из блоков дает возможность переосмыслить смыслы и образы земли, их значение в жизни украинцев.
Проект приурочен к 30-летию Независимости Украины. Он обращает внимание на то, что у нас буквально под ногами ежедневно и предлагает переосмыслить ежедневное. «Zемля: невероятная Украина» — выставка-опыт, который небывалый способ демонстрирует особенности нашей земли.
Первое, что встречает вас на выставке, — контейнер «Просвита-лаунж», где есть рецепция, удобная навигация выставкой и собственно лаунж-зона . В лаунже можно отдохнуть, увидеть одни из первых фото украинской земли, имеющих художественную ценность, прослушать уникальные подкасты с экспертами проекта. Их можно также загрузить через QR-код, чтобы включить в удобное для себя время.
Начинается экспозиция с блока «Видеть». Первый контейнер о границах украинских территорий. Там же можно найти знаковые старинные карты. А еще проследить изменения границ сегодняшних украинских земель в большой исторической перспективе.
Второй контейнер — «Вкусить». Эта часть экспозиции демонстрирует слайд-шоу с выдающимися работами украинских художников, изображавших плоды. Частью блока является возможность собственноручно на профессиональном оборудовании нанести шелкопечатью один из предложенных эскизов, а также посетить мастер-классы по этому ремеслу. Расписание шелкопечати: 19.11:1:1:2:1:2 с 14:00 до 18:00.
Поэтому не забудьте захватить с собой сумку, футболку, худые или свитшот — на ваш выбор
Третий выставочный контейнер — < Это разговор о воспоминаниях и памяти. Во время нее можно познакомиться с многогранностью проявлений земли и ее покровов, вдохнув их реальные и синтезированные запахи. Посетителей приглашают на авторские экскурсии от парфюмера Богдана Зубченко Bohdan Zubchenko 19, 20 и 21 ноября: там вы сможете не только почувствовать, но и понять природу разнообразных запахов.
Четвертый контейнер— «Испытывать» — рассказывает о том, как изменялось наше отношение к земле, наши потребности и амбиции относительно нее, через орудия труда . Здесь будут представлены сотни инструментов из разных регионов и эпох, с которыми можно безопасный способ взаимодействовать. Например: цурка (юрок) — палка для вязания снопов, истика — инструмент, с помощью которого счищали землю с плуга, рало — в первую очередь из известных орудий для вспашки земли с помощью скота.
Выставочный проект завершается блоком «Слышны». Место медитативного опыта, где услышанное сочетается с предварительно ощутимым — где происходит переосмысление. Видеоинсталляция с водой, без которой жизнь земли и существование на ней трудно представить, и специально созданная под инсталляцию музыка — для успокоения и возможности нового понимания Аудиозапись для медитации вы сможете загрузить через QR-код в выставочном пространстве.
strong>Частью экспозиции станут срезы грунтов из 5 регионов Украины. Кандидат географических наук, ландшафтовед Александр Голубцов вместе с коллегой-почвоведом Анатолием Кушниром они побывали в 17 областях Украины, чтобы отобрать образцы наиболее распространенных типов почв. А также установить, как они изменялись в результате деятельности человека.
«Земли Украины интенсивно используются в хозяйственной деятельности: часто они чрезмерно нагружены. Поэтому нуждаются в поддержке и охране для сохранения плодородия и предотвращения деградации», — рассказывает об одном из ключевых выводов экспедиции Александр Голубцов.
На выставке будут представлены профили грунтов из разных природных зон Украины. С одной стороны, они проиллюстрируют геологическое разнообразие нашей земли, с другой — ее трансформацию, происходящую под влиянием агродеятельности. -vnbspkontejnerah-nanbspvdng-poznajomljat-znbsposoblivostjami-ukrayinskoyi-zemli-9f0d1cb.jpg» alt=»Неожиданная выставка: в контейнерах на украинских контейнерах познакомят с украинскими контейнерами ра «Земля: невероятная Украина», место, где вы можете проверить знания, полученные на выставке. Победите — и прифинальный билет, который прорастет с земли и может стать плодом, достанется вам. Эти билеты сделали живыми и уникальными, ведь заложили в них семена базилика и горчицы, редиски и капусты, а еще васильки. У каждого — что-то одно. Выставка не заканчивается последним контейнером: она продолжается у вас дома или где-то на земле в виде новой «зеленой» жизни.
Во время проекта будут проходить:
- < li>мастер-классы;
- кураторские экскурсии от Евгения Стасиневича;
- кинопоказ в музыкальном сопровождении.
Когда: с 18 по 25 ноября, расписание работы: будни: с 12:00 по 21:00, выходные: с 10:00 по 21:00.
Где: ВДНХ, по первому павильону.
Вход бесплатный.
< >Просим вас обратить внимание, что во время проведения культурных событий действуют карантинные ограничения. Вход на выставку для лиц от 18 лет возможен при наличии одного из этих документов: отрицательного результата тестирования на COVID-19, которое проведено не более чем за 72 часа до посещения выставки (тестирование методом ПЦР); документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты); помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала Действие.
Также на территории выставки нужно: обязательно одевать респиратор или защитную маску, закрывающую нос и рот, соблюдать социальную дистанцию не менее 1 м и мероприятий личной гигиены.
Событие организовано Министерством культуры и информационной политики Украины и Государственным агентством Украины по вопросам искусств и художественного образования вместе с агентством Postmen и ВДНХ.
Мария КАТАЕВА , «Вечерний Киев»