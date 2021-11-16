Неожиданная выставка: в контейнерах на ВДНХ познакомят с особенностями украинской земли

magictr | 16.11.2021 | Исскуство | Комментариев нет

Экспозиция переосмыслить смыслы и образы земли, их значение в жизни украинцев.

18 ноября на территории Экспоцентра открывается выставочный проект ««Земля: невероятная Украина». Экспозиция состоит из пяти тематических блоков: «Видеть», «Вкусить», «Вдыхать», «Испытывать», «Слышать». Каждый из блоков дает возможность переосмыслить смыслы и образы земли, их значение в жизни украинцев.

Проект приурочен к 30-летию Независимости Украины. Он обращает внимание на то, что у нас буквально под ногами ежедневно и предлагает переосмыслить ежедневное. «Zемля: невероятная Украина» — выставка-опыт, который небывалый способ демонстрирует особенности нашей земли.