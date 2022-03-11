Немцы собрали 100 миллионов евро для Украины по просьбе братьев Кличко
Виталий и Владимир Кличко. Фото: klitschko-brothers.com
В Германии также организовали тонны гуманитарной помощи для украинцев.
На днях мэр КиеваВиталий Кличковместе с братом Владимиром обратились к немецким гражданам и бизнесменам с просьбой финансово помочь Украине, защитники которой мужественно защищаются от россии.
«Благодаря немецким эфирам, на которых просили помогать украинцам, за несколько дней удалось собрать более 100 миллионов евро!», рассказал бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, брат мэра столицы Владимир Кличко.
Несмотря на финансовые поступления, в Германии организовали гуманитарную помощь: медикаменты, товары первой необходимости. К слову, они уже успешно доставлены в Киев.
«Мы с братом искренне благодарны каждому, кто сегодня поддерживает нашу страну, наших защитников, украинский народ! И мы продолжаем привлекать помощь, где можем и как можем», — поблагодарил Виталий Кличко.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»