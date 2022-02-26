Неизвестный #1: в Охматдете сделали три операции маленькому мальчику, попавшему под обстрелы вражеских солдат
У мальчика ранения шеи. Фото: Охматдет
Вчера в Охматдет карета скорой доставила ориентировочно 7-летнего мальчика в крайне тяжелом состоянии после обстрела вражескими солдатами. Ему сделали три операции, ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Из-за нападения России на Украину в крупнейшей детской больнице Украины «Охматдет» вынуждены прибегнуть к принципам военной сортировки. Раненый мальчик в документах записан, как Неизвестный #1, — родителей не нашли. По неподтвержденной информации они могли погибнуть.
Детский врач-хирург отделения ургентной хирургии НДСЛ «Охматдет» Олег Годик сказал, что из-за тяжести ранения для остановки кровотечения пришлось проводить оперативное вмешательство прямо в приемном отделены травматологического пункта больницы.
У мальчика обнаружили осколочное ранение шеи с правой стороны, множественное осколочное повреждение мягких тканей, рваную рану головы и контузию мозга.
«Мы требуем от агрессора срочно остановить атаки по гражданским и детям. Команда медиков Охматдета обращается ко всему мировому сообществу: помогите нам. Это кровопролитие в европейском государстве в ХХІ веке должно закончиться», — отмечают в Охматдете.
Фотодокумент для Гааги: маленький мальчик, пострадавший от обсточек оккупантов. Фото: Охматдет
«Очень досадно, что страдают дети. Мы вынуждены не проводить плановые операции и оказывать высококвалифицированную помощь, а экстренно спасать здоровых детей, пострадавших в результате военных действий», — говорит Наталья Карпенко, заведующая отделением интенсивной терапии.
Вчера, 25 февраля, Ирина Венедиктова сообщила, что в городе Ворзель, под Киевом, российские военные обстреливали город с СЗО «Град». Обломки ракет попали в детдом, где живет 50 детей.
Воспитатели с детьми были в другом помещении и, к счастью, никто не пострадал.
Использование снарядов в населенных пунктах, является нарушением международного гуманитарного права или законов военного времени, которое может квалифицироваться как военное преступление.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»