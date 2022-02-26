Неизвестный #1: в Охматдете сделали три операции маленькому мальчику, попавшему под обстрелы вражеских солдат

magictr | 26.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Неизвестный #1: у Охматдети сделали три операции маленькому мальчику, который попал под обстрелы вражеских солдат

У мальчика ранения шеи. Фото: Охматдет

Вчера в Охматдет карета скорой доставила ориентировочно 7-летнего мальчика в крайне тяжелом состоянии после обстрела вражескими солдатами. Ему сделали три операции, ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Из-за нападения России на Украину в крупнейшей детской больнице Украины «Охматдет» вынуждены прибегнуть к принципам военной сортировки. Раненый мальчик в документах записан, как Неизвестный #1, — родителей не нашли. По неподтвержденной информации они могли погибнуть.

Детский врач-хирург отделения ургентной хирургии НДСЛ «Охматдет» Олег Годик сказал, что из-за тяжести ранения для остановки кровотечения пришлось проводить оперативное вмешательство прямо в приемном отделены травматологического пункта больницы.

У мальчика обнаружили осколочное ранение шеи с правой стороны, множественное осколочное повреждение мягких тканей, рваную рану головы и контузию мозга.

«Мы требуем от агрессора срочно остановить атаки по гражданским и детям. Команда медиков Охматдета обращается ко всему мировому сообществу: помогите нам. Это кровопролитие в европейском государстве в ХХІ веке должно закончиться», — отмечают в Охматдете.

Фотодокумент для Гааги: маленький мальчик, пострадавший от обсточек оккупантов. Фото: Охматдет

«Очень досадно, что страдают дети. Мы вынуждены не проводить плановые операции и оказывать высококвалифицированную помощь, а экстренно спасать здоровых детей, пострадавших в результате военных действий», — говорит Наталья Карпенко, заведующая отделением интенсивной терапии.

Вчера, 25 февраля, Ирина Венедиктова сообщила, что в городе Ворзель, под Киевом, российские военные обстреливали город с СЗО «Град». Обломки ракет попали в детдом, где живет 50 детей.

Воспитатели с детьми были в другом помещении и, к счастью, никто не пострадал.

Использование снарядов в населенных пунктах, является нарушением международного гуманитарного права или законов военного времени, которое может квалифицироваться как военное преступление.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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