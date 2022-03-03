Неизлечимые киевляне получают уход даже в условиях войны
На базе 6 медицинских учреждений работают паллиативные отделения
Палиативные отделения столицы продолжают оказывать помощь неизлечимым больным.
Директор Департамента здравоохранения г. Киева Валентина Гинзбург рассказала, что в настоящее время паллиативных пациентов принимают специализированные отделения, работающие на базе киевских городских больниц №№ 2, 6, 10, 18, Александровской клинической больницы и Киевского городского клинического онкологического центра (для паллиативной помощи онкобольных). /p>
«Пребование в отделении бесплатное. В паллиативах все обустроено таким образом, чтобы пациентам было максимально комфортно. В мирное время даже были предусмотрены места для пребывания рядом с родственниками без ограничений времени. Однако, необходимо понимать, что сейчас мы все живем и работаем по законам военного времени. Поэтому, по поводу наличия свободных мест и других вопросов подробнее, советуем выяснять по телефонам, которые сейчас вам предоставляем»,— отметила Валентина Гинзбург.
Контактные телефоны для справок паллиативных отделений коммунальных медицинских учреждений г. Киева: /p>
• Киевская городская клиническая больница №2 — 0993385038
• Киевская городская клиническая больница №6 — 0444977949
• Киевская городская клиническая больница №10 — 0445252090
• Киевская городская клиническая больница №18 — 0442932428; 0507118963
• Александровская клиническая больница м.Киева — 0509398993
• Киевский городской клинический онкологический центр — 0677036070
В городе также созданаинтерактивная карта аптек, работающих. Информация об их работе меняется каждый день.
Киевляне, больные сахарным диабетом могут приобрести инсулин по электронному или бумажному рецепту. Кроме инсулинов бумажные рецепты сейчас действуют и на жизненно необходимые лекарства для хронических больных, а также препараты, отпускаемые по программе «Доступные лекарства». плановую процедуру химиотерапии в:
Киевской городской клинической больнице № 2.
- Контактный телефон для записи на процедуру химиотерапии: 067 303 32 80.
- Горячая линия КГКБ № 2 — 044 292 11 63 (круглосуточно)
Киевский городской онкологический центр. Круглосуточный телефон Центра для обращений онкобольных —067 703 60 70.
В Киеве также работает Гуманитарный штаб. Обратившись к нему одинокие пожилые люди, люди с инвалидностью и матери с маленькими детьми могут получить продукты, медикаменты и товары первой необходимости.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»