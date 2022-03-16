Недалеко от столичного вокзала готовят убежище для беженцев.
Шелтер может вместить более пятидесяти человек. Фото: Шевченковская РГА
Шевченковская районная военная администрация по сотрудничеству с Комитетом по физическому воспитанию и спорту и благотворительным фондом Каритас Киев оборудует шелтер для временно перемещенных лиц.
В помещении будут все условия. Они получат временное убежище, полную заботу, а именно: питание, гигиену, медицину, психологическую поддержку. gotujut-prihistok-dlja-bizhenciv-965542c.jpg» alt=»Недалеко от столичного вокзала готовят приют для беженцев» />
Как видно на фото, одно из помещений является спортзалом. Фото: Шевченковская РГА
«Здесь есть души, горячая вода, отопление, комната для детей. Мы будем отдавать предпочтение матерям с детьми, но будем принимать всех, кто в этом будет нуждаться»,— говорит Ганна Островская, заместитель председателя Шевченковской РГА.
Шелтер расположен неподалеку от вокзала и одновременно может вместить более пятидесяти человек.
Территориальные центры Киева ежедневно помогают киевлянам пережить войну.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»