Не угостил сигаретой: киевлянин тяжело ранил прохожего
Киевлянин тяжело ранил прохожего
Преступление произошло довольно по классической схеме: мужчина подошел к потерпевшему и попросил сигарету. Услышав отказ ударил оппонента ножом в живот.
В Подольском районе оперативники заметили потасовку между двумя мужчинами и немедленно вмешались в конфликт. Разразив участников инцидента они вызвали следователей и скорую.
Со временем правоохранители выяснили, что к потерпевшему подошел неизвестный и попросил угостить сигаретой, однако мужчина отказал в просьбе. Далее между ними возникла стычка, во время которой фигурант ударил прохожего ножом в живот.
На месте преступления правоохранители изъяли нож, которым был нанесен удар и направили его на экспертизу.
Злоумышленником оказался 28-летний киевлянин, который уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение автомобилем, мошенничество и кражи. Задержанному инкриминируют наказание по статье — умышленное тяжкое телесное повреждение.
За содеянное ему «светит» до восьми лет лишения свободы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»