Не угостил сигаретой: киевлянин тяжело ранил прохожего

magictr | 15.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Не угостил сигаретой ранил прохожего

Киевлянин тяжело ранил прохожего

Преступление произошло довольно по классической схеме: мужчина подошел к потерпевшему и попросил сигарету. Услышав отказ ударил оппонента ножом в живот.

В Подольском районе оперативники заметили потасовку между двумя мужчинами и немедленно вмешались в конфликт. Разразив участников инцидента они вызвали следователей и скорую.

Со временем правоохранители выяснили, что к потерпевшему подошел неизвестный и попросил угостить сигаретой, однако мужчина отказал в просьбе. Далее между ними возникла стычка, во время которой фигурант ударил прохожего ножом в живот.

На месте преступления правоохранители изъяли нож, которым был нанесен удар и направили его на экспертизу.

Злоумышленником оказался 28-летний киевлянин, который уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение автомобилем, мошенничество и кражи. Задержанному инкриминируют наказание по статье — умышленное тяжкое телесное повреждение.

За содеянное ему «светит» до восьми лет лишения свободы.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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