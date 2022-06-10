Не только Донбасс и Луганщина. Рашисты обстреляли области, где нет горячих боевых действий
Многие украинцы пережили ночь и утро с обстрелами и постоянными тревогами.
ВСУ. A A+ A++
Событие:Путинская армия обстреляла Днепропетровщину, Николаевщину и Харьков, а также проводила бои в Херсонской области.
Детали и комментарии:Ночью российские кафиры обстреливали Днепропетровскую область, а утром нанесли ракетный удар по Днепровскому району. «Напряженные и ночь, и утро, – сообщил председатель Днепропетровской области Валентин Резниченко в Telegram. — Ночью враг снова обстрелял Криворожский район. Под огонь попали сразу три общины. В Зеленодольской общине есть разрушения. 41-летняя женщина получила осколочное ранение. Широковской и Апостоловской никто не пострадал. На утро ракетный удар по Днепровскому району. По предварительным данным, пострадавших нет».
Резниченко также отметил, что сильный утренний пожар в Днепре с вражеской атакой не связан. По его словам, горело на одном из предприятий города, но спасатели уже потушили огонь.
Соседняя Харьковщина пережила ночь и утро с обстрелами и постоянными тревогами. Удары с РОВД получил Шевченковский район областного центра. Предварительно пострадавших нет. По области в течение суток два мирных человека погибли, а 15 получили ранения.
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Неспокойно и в Николаевской области, где продолжались обстрелы Березнеговатской общины. Ночью обстреляли и Широковскую общину, но, к счастью, в большинстве своем за пределами населенных пунктов. По предварительной информации, потерпевших и повреждений нет. Ночью обстрел подверглась и Ингульская община. Пострадавших и повреждений тоже нет.
Мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью «РБК-Украина» отметил, что город третий месяц подряд готовится к возможному наступлению российских войск, но нет существенных изменений на линии фронта, указывающих, что это может произойти в ближайшее время. «Я не думаю, что что-то в ближайшее время изменится, — заявил Сенкевич. — Линия фронта находится на месте уже примерно месяц. Она несколько двигается туда-сюда, но существенно не меняется. Они также окапываются возле Херсона, они также ожидают нападения или наступление нашей армии… Знаете, во время Второй мировой войны высадка десанта могла каким-то образом повлиять на ход войны, но сегодня высадка десанта будет обречена. , а тяжелым оружием поэтому этот десант попадет как сахар в улей. Он будет просто уничтожен. ВСУ готовы встречать российский десант и прямо с неба, и с моря».
Херсонщина стабильно напряжена, где был слышен ряд громких взрывов. Как сообщает Херсонская ОВА, населенные пункты Бериславского района в критическом состоянии, кафиры хотят вернуть утраченные позиции. Более недели область находится без мобильной и Интернет-связи. В оккупированных населенных пунктах много заминированных полей, дорог, мостов. Также российские военные сооружают дополнительные линии обороны в области и минируют территорию.