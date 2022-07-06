Не только Донбасс. Аналитики ISW назвали главные цели путина в Украине

magictr | 06.07.2022 | Новости | Комментариев нет

По их мнению, кремль готовится к затяжной войне.

Не только Донбасс. Аналитики ISW назвали главные цели путина в Украине

Не только Донбасс. Аналитики ISW назвали главные цели путина в Украине

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