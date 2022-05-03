«Не рассчитали на патриотизм населения»: в СНБО назвали причину дефицита бензина

magictr | 03.05.2022 | Новости | Комментариев нет

Иллюстративное фото: из открытых источников

Вскоре ситуация с наличием топлива на АЗС и его доступностью должна улучшиться.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона. .

«К сожалению, не рассчитывали на патриотизм нашего населения, которое начало очень быстро возвращаться в свои дома. Перед 1 мая и Пасхой было большое количество людей, которые начали возвращаться, несмотря на просьбы пока не ехать», — сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что украинцам не стоит забывать о полномасштабной войне, которая сейчас происходит в стране.

Он также добавил, что уже вскоре ситуация с наличием топлива на АЗС и его доступностью должна улучшиться.

Как сообщал «Вечерний Киев», дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины обещают ликвидировать в течение недели.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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