«Не рассчитали на патриотизм населения»: в СНБО назвали причину дефицита бензина
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Вскоре ситуация с наличием топлива на АЗС и его доступностью должна улучшиться.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона. .
«К сожалению, не рассчитывали на патриотизм нашего населения, которое начало очень быстро возвращаться в свои дома. Перед 1 мая и Пасхой было большое количество людей, которые начали возвращаться, несмотря на просьбы пока не ехать», — сказал секретарь СНБО.
Данилов отметил, что украинцам не стоит забывать о полномасштабной войне, которая сейчас происходит в стране.
Он также добавил, что уже вскоре ситуация с наличием топлива на АЗС и его доступностью должна улучшиться.
Как сообщал «Вечерний Киев», дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины обещают ликвидировать в течение недели.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»