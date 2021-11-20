Не пропустите: 12 спектаклей-финалистов премии ГРА покажут онлайн
Среди финалистов — «VIÑO» Театра на левом берегу. Фото: Анастасия Мантач
3 20 ноября по 2 декабря поклонники театрального искусства могут просмотреть 12 спектаклей-финалистов IV Всеукраинского театрального фестиваля-премии ИГРА онлайн.
В 2020 году украинские театры неблагоприятные факторы предложили на рассмотрение экспертного совета премии ИГРА — 89 разножанровых проектов, поступивших из 23 городов Украины.
В сравнении с 2019 годом, когда было подано 83 спектакля, IV «ГРА» вновь побила собственный рекорд. По традиционно активному Киеву (32 заявки), в этом году существенно подтянулся Запад, содержание и которого показалось 24¦ИГРОКЕ. Появились и города-дебютанты — Луцк, Кропивницкий и Кременчуг. Итак, в финале будут ИГРАТЬ театры из Киева, Львова, Одессы, Берегова, Луцка, Ровно, Тернополя.
В частности, Киев представляют спектакли «VIÑO» Театра на левом берегу, «Шинель» Молодого театра.
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Из-за форс-мажорных обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19, финальный показ представлений состоится в формате online. 12 спектаклей-финалистов, можно будет посмотреть на канале «НСТГУ Украины» в YouTube и на страницах Союза и Фестиваля-Премии ИГРА в Facebook. Перед каждым спектаклем зрителя будет ждать интервью с ее режиссером.
РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
- 20 ноября—«Люди. Тело. Метаморфозы» — https://youtu.be/IFzpmPPxsp0
- 21 ноября— «VIÑO» — https://youtu.be/uPx-RfEzihU
- 22 ноября—«БУНА» — https://youtu.be/Iz1lzu5wheI
- 23 ноября – «ФИЛОКТЕТ. АНТИЧЕСКИЙ РЕЙ» — https://youtu.be/SZkzF4lhqak
- 24 ноября—« H-EFFECT» — https://youtu.be/epLZ1knDvSE
- 25 ноября»— «КОСТРУБИ . КУМАНОВСКИЙ» — https://youtu.be/EHHgPfsxLJo
- 26 ноября—— «ЧЕРНОБЫЛЬДОРФ» — https://youtu.be/ebZ-0E6FSB8
- 28 ноября — «А ТО¦УТКА КОПНЕ» — https://youtu.be/chlC3uOUSSw
- 29 ноября — «ЛИС МИКИТА» — https://youtu.be/XAW4asuuIDY
- 30 ноября— «ШИНЕЛЬ» — https://youtu.be/pL1CsHRDV3U
- 1 декабря «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» — https://youtu.be/Q2nkVjjcP2c
- 2 декабря — «ЭТОТ РЕБЕНОК» — https://youtu.be/1xTMb61PU5k
< strong>Определять лауреатов фестиваля-премии международное жюри, которое выберет победителей в шести общих номинациях: «За лучший драматический спектакль»; «За лучший спектакль для детей»; «За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы/операты/мюзикла»; «За лучший хореографический/балетный/пластический спектакль»; «За лучший камерный спектакль» (до 150 зрителей); «За лучшее поисково-экспериментальное представление». (на пересечении театральных/художественных жанров).
Церемония награждения и торжественное закрытие фестиваля состоится в Киеве 4 декабря. Все желающие смогут в этот день в 19:00 зайти на страницу ИГРы в Facebook или YouTube-канал НСТГУ и первыми узнать имена победителей во время прямой трансляции церемонии.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»