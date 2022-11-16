«Не нужно подыгрывать российской пропаганде». Кулеба возразил, что в Польше упала ракета украинского ПВО
МИД Польши вызвал «на ковер» посла РФ.
Фото twitter.com/wolski_jaros A A+ A++
Событие: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию, что якобы упавшая вблизи украинско-польской границы ракета принадлежит украинской ПВО. Об этом он написал в Twitter.
Детали и комментарии: «россия сейчас продвигает конспирологическую теорию о том, что на территории Польши якобы упала ракета украинской противовоздушной обороны. Это неправда. Не надо подыгрывать российской пропаганде или распространять ее месседжи. Этот урок следовало усвоить давно, еще после ущерб MH17», — заметил министр.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в официальном заявлении отметил, что вчера, 15 ноября, в 15:40 в селе Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина. В этой связи министр вызвал посла Российской Федерации в МИД и потребовал немедленных детальных объяснений, говорится на сайте МИД. Президент Польши Анджей Дуда созвал на 16 ноября заседание СНБО.
Министерство обороны РФ заявило, что «заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув являются умышленной провокацией с целью эскалации обстановки». В ведомстве утверждают, что на опубликованных фото с обломками — не российские ракеты.
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Между тем издание Associated Press, ссылаясь на трех американских чиновников, написало, что упавшая на территории Польши ракета и приведшая к гибели двух человек могла быть ракетой украинской противовоздушной обороны. Об этом говорится в материале AP, пишет «Европейская правда». Эта информация противоречит другому анонимному комментарию из США о том, что российские ракеты во вторник 15 ноября пересекли границу Польши. во вторник, отследил упавшую на территории страны ракету. Однако он не сообщил, чья эта ракета и откуда она была выпущена.
Президент США Джо Байден пообщался с журналистами после экстренной встречи с лидерами НАТО и G7 на Бали. Он подчеркнул, что сначала хочет выяснить, что произошло, а затем определиться с следующим шагом. Отвечая на вопрос, была ли ракета выпущена из России, Байден сказал: «Есть предварительная информация, отрицающая это. Я не хочу говорить об этом, пока мы не проведем полное расследование. По линиям траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но мы увидим», — отметил президент США, пишет УП со ссылкой на The Guardian.