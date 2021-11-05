Не на того напали: в центре Киева женщины пытались ограбить дедушку
Разбойнице грозит до 15 лет тюрьмы. Фото из открытых источников
Две женщины пытались ограбить 81-летнего пенсионера в его собственной квартире на улице Пушкинской, однако дедушка оказался «крепким орешком».
Разбойницы представились социальными работницами, зашли в дом старика, ударили его, распылили в лицо слезоточивый газ и пытались отобрать деньги. Однако мужчина, несмотря на свой почтенный возраст, смог за себя постоять. Дедушка задержал одну из нападающих, а другая, увидев такое дело, убежала. Мужчина вызвал правоохранителей, которые сопровождали женщину в Шевченковское управление полиции.
Нападницей оказалась 39-летняя жительница Одесской области. Ее сообщницу сейчас разыскивают. Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук, правоохранители проверяют причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений в Киеве.
Задержанной женщине объявили о подозрении
Следователи начали уголовное производство по статье «Разбой», совершенное организованной группой. Задержанной женщине уже объявили о подозрении. Ей грозит от восьми до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Между тем следователи Соломенского управления полиции завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении другой парочки разбойников. Двое мужчин пригласили своего знакомого в гости и напомнили о долге в 200 долларов. Таких денег он при себе не имел. Мужчину связали, избили бейсбольной битой и оббили кипятком. Затем отобрали документы, 500 гривен, ключи от автомобиля и вытолкали мужчину на улицу, откуда он и вызвал «скорую».
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»