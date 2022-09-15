Не Карл, а Чарльз: самое интересное о новом короле Соединенного Королевства Великобритании
Принц Уэльский Чарльз ждал корону рекордные 70 лет. И после смерти королевы Елизаветы II стал самым старым новым правителем – ведь получил трон в 73 года.
Полное имя короля — Чарльз Филипп Артур Джордж. Фото facebook.com/TheBritishMonarchy A+A++
Официальное провозглашение Чарльза III королем состоялось во дворце Сент-Джеймс в Лондоне. Что следует знать о новом британском правителе?
Сначала напомним, что правило престолонаследия в Соединенном Королевстве происходит по образцу Акта о престолонаследии от 1701 года, с изменениями от 2011 года. Порядок происходит по шведскому образцу системы престолонаследия, то есть престол передается по нисходящей линии независимо от пола. Иными словами, на престол может сесть старший сын правителя или старшая дочь. По таким правилам британская монархическая власть существует уже три столетия.
— Чарльз ІІІ родился 14 ноября 1948 года в Букингемском дворце в Лондоне во время правления его деда по материнской линии Георга VI, — рассказывает Александр Краев, эксперт по внешней политике аналитического центра “Украинская призма”. — Кстати, Чарльз присутствовал на коронации своей матери Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве.
Чарльз посещал простую школу, а не имел частного репетитора, как это принято в королевской семье. И стал первым среди наследников престола, получивших образование таким образом. Он окончил Кембриджский университет, где получил степень бакалавра по истории. Проходил военную службу. Является маршалом Королевских Военно-Воздушных сил, служил в авиации и на флоте. Умеет управлять истребителями.
Чарльз является патроном, президентом и членом более 400 благотворительных организаций. Руководил несколькими благотворительными фондами, программой по преодолению последствий техногенных экологических катастроф, занимался вопросом экологии. Он достаточно социально активен.
— Известно, что Чарльз III попадал в некоторые скандалы…
— Да, известен скандал о так называемых записках черного паука. Чарльз посылал министрам правительства Гордона Брауна, а также самому главе правительства письма о том, как лучше руководить государством, какую политику вести. И они оказали влияние на государство. Ведь те решения, которые Чарльз предлагал в письмах, принимались правительством.
У короля довольно сложные отношения со своим младшим братом Эндрю. Последний попал в скандал, поскольку был гостем секс-вечеринок британского кинопродюсера Гарви Уайнштейна. Поэтому Эндрю пришлось сложить полномочия представителя королевской семьи. Чарльз из-за этого не поддерживает с братом тесные отношения.
Среди других скандалов — его измена принцессе Диане, на которой женился в 1981 году, а развелся после 15 лет брака, в 1996 году.
— Какова роль Чарльза в гибели принцессы Дианы?
— Именно отношения с принцессой Дианой — одна из самых сложных частей жизни Чарльза. Она до сих пор формирует его имидж. Что касается его вины в гибели принцессы Дианы в 1997 году, то на этот вопрос до сих пор нет четкого ответа, нет понимания, что произошло в Париже. Основная претензия к Чарльзу со стороны сторонников монархии состоит в том, что он нарушил ее каноны. Со своей многолетней любовницей Камиллой Паркер Боулз он женился в 2005 году.
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— Каково будет правление Чарльза III?
— Чарльз ІІІ будет достаточно эксцентричным по сравнению со своей матерью. Будучи принцем Уэльским, он много высказывался по разным темам, а в Британии не принято, чтобы король открыто распространял свои взгляды на политику, экономику и т.д. Думаю, что новый король будет пытаться восстановить как можно больше королевской власти. По законодательству он на это имеет право.
— А как реагировал Чарльз на войну в Украине?
— Он озвучивал те же тезисы, что и парламент, премьер Борис Джонсон и королева. Он адекватно понимает ситуацию с войной.
— В Украине ведутся споры о том, как называть нового короля — Чарльз III или Карл III. Как же правильно?
— Чарльз, а не Карл. Перевод имя как Карл — это русская историографическая традиция. Первые “Карлы” вместо “Чарльзов” появились именно во время написания первой российской истории при Екатерине II. В посольстве Соединенного Королевства в Украине заявили, что нового короля Великобритании правильно называть Чарльзом ІІІ.
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