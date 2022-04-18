Не думаю, что Киев обезопасен от шизофренических атак России, Крищенко о новых бомбардировках столицы
Заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко. Фото: Facebook/Андрей Крищенко
Андрей Крищенко не исключает усиления бомбардировок города, поскольку россиянам все равно куда стрелять— по жилым кварталам или по стратегическим объектам…
Заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко отметил, что, по его мнению, озверевший враг может в любой момент начать атаковать столицу из воздуха по примеру других городов, существенно пострадавших от обстрелов, Харькова, Сум или Мариуполя. /p>
«Мы видим, что для них нет никакой разницы. Я не думаю, что Киев обезопасен от таких шизофренических атак. Которые можно назвать фашистскими. Харьков, Мариуполь, Сумы, Изюм…Чернигов… Ракетные удары наносятся глубоко в тыл, как они говорят — «по военным объектам», но страдают мирные люди и мирные здания. И Киев не застрахован от этого», — отметил он в интервью изданию «Левый берег» Крищенко.
Он также подчеркнул, что сейчас Киев укреплен— имеет несколько рубежей обороны. Городские власти оказали военным всю необходимую помощь — материально-технические вещи, фортификационные сооружения, технику, бетонные блоки, металлические ежи и т.п.: «Все, что требовалось для возведения укреплений или траншей, противотанковых рвов и т.д. Сейчас, по-моему, взять Киев невозможно без каких-либо сверхусилий. А их нет у врага — ни времени, ни усилий».
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»