Не чувствуете запахов, болея Covid-19? Не почувствуете и утечки газа …
Почему аносмия – один из самых распространенных проявлений коронавирусной болезни – не такой уж и безобидный симптом?
У людей, которые не испытывают запахов, могут возникать эмоциональные проблемы – подавленность, раздражительность, чрезмерная импульсивность …
По наблюдениям врачей, все больше людей в мире, которые заразились коронавируса, жалуются на потерю обоняния. «За последние 48 часов почти пол тысячи пациентов в Великобритании, обратившихся к врачам, сообщили об этом симптом», – цитирует президента Британской ассоциации отоларингологов, доктора Нирмал Кумар, американский журнал Time. Обычно к лоров с жалобами на потерю обоняния и вкуса в течение месяца обращается не более 1-2 пациентов. Однако с начала пандемии ситуация кардинально изменилась.
Ученые из Южной Кореи, где население массово тестируют на Covid-19, сообщают, что у 30% пациентов с легким течением заболевания наблюдается аносмия (так по-научному называется потеря обоняния). По наблюдениям врачей из Китая, США, Ирана, Италии и Германии (стран, где зафиксированы значительные вспышки Covid-19 ), потеря обоняния – один из самых распространенных симптомов коронавирусной болезни. Доктор Кумар призывает коллег: «Если знаете, что к вам придет пациент с Аносмия – наденьте на всякий случай средство индивидуальной защиты».
Врач отмечает: симптом потери обоняния может быть важным индикатором того, что на вид здоровый человек является потенциальным носителем коронавируса. Особенно в странах, где наличие вируса тестируют только пациентов с тяжелым течением болезни, которые подлежат госпитализации.
«Многие люди, у которых наблюдаются легкие Коронавирусная симптомы, в частности незначительный кашель и периодическое повышение температуры тела, заявляют о потере обоняния. Однако есть пациенты, которые не сообщают о каких симптомы, кроме аносмии. Потеря обоняния – яркий индикатор того, что человек является носителем SARS-CoV2 », – объясняет специалист.
Доктор Кумар с коллегами со всего мира призывает правительства государств добавить потерю обоняния в перечень симптомов, которые обязывают человека оставаться дома. «Многие молодые, физически здоровых людей, которые вдруг перестали чувствовать запахи, могут распространять вирус», – предостерегает врач.
Доктор Кумар не сомневается: вирус, проникая в организм через слизистую оболочку верхней части носовой полости, атакует обонятельные рецепторы, расположенные в ней. Поэтому больные и перестают чувствовать запахи.
«Если вы потеряли нюх и вкус, не подойдет даже любимая еда. Запах пищи – это триггер, который «запускает» аппетит. Кроме того, если не чувствуем запаха, у нас не выделяется достаточно слюны, которая помогает расщеплять пищу. Все продукты становятся сухими, как крекер. Их сложно прожевать », – объясняют эксперты Американского института исследований.
Через плохой аппетит или полное его отсутствие человек может начать терять вес. Ее рацион обеднеет, а при недостатке тех или иных питательных веществ могут развиться или обостриться различные заболевания и патологические состояния. Человек может, наоборот, поправиться, механически съедая больше пищи, чем требуется ее организм. Добавляя в блюда больше соли, может столкнуться с проблемой отеков и повышенного кровяного давления. В нее могут возникнуть проблемы с гигиеной, ведь не все люди регулярно принимают душ и стирают свою одежду – некоторые ориентируются на запахи … Кроме того, у людей, которые не испытывают запахов и вкусов, могут возникать эмоциональные проблемы – подавленность, раздражительность, чрезмерная импульсивность.
Однако опасность кроется не только в этом. Если у вас нет обоняния, вы не заметите утечки газа и не отреагируете вовремя на пожар. Если у вас нет вкуса, вы не сможете определить, что пища испорчена.
Когда воздух, пропитанный тем или иным запахом, попадает в нос, раздражаются специфические нервные окончания, которые передают информацию о запахе в обонятельную луковицу – часть обонятельного мозга, после чего эта информация поступает дальше к участку мозга, и формирует обоняния.
Причиной аносмии может быть не только инфекция, но и влияние некоторых токсинов и отдельных лекарственных средств.
Потеря обоняния может возникать вследствие повреждения тканей носовой полости. Другими причинами могут быть повреждения нерва, который передает обонятельные ощущения от носа к мозгу, или повреждения частей мозга, которые обрабатывают информацию о запахах.
Запах и обоняние является частью сенсорной системы организма и прямо связаны друг с другом, поскольку стимулируют работу тех же нервов. Вкусовые рецепторы на языке и нервные окончания в носу «работают» в тандеме, чтобы «рассказать» нам о присутствии летучих веществ в воздухе, вдыхаем, и пищу, которую потребляем.
Какие шансы, что вкус и обоняние восстановятся сами собой? Достаточно высоки. Но чем дольше они не восстанавливаются, тем больше риски, не восстановятся полностью: сильные запахи и вкусы человек будет чувствовать, а вот их тончайшие оттенки – вряд ли. К сожалению, для представителей определенных профессий (например, сомелье) это может означать конец карьеры.
Как ускорить восстановление вкусовых и обонятельных ощущений?
Готовьте блюда с большим количеством специй, однако избегайте добавления большого количества соли.
Попробуйте есть более горячую и острую пищу (при условии, что у вас нет заболеваний желудочно-кишечного тракта).
Ешьте разнообразную пищу – соленую, сладкую, кислую, горькую.
Не упустите приемов пищи.
Используйте приложения на смартфоне, чтобы отслеживать питательные вещества и калории, которые поступают в ваш организм с пищей.
Проконсультируйтесь с врачом относительно возможного приема витаминных добавок.
Поскольку по запаху и вкусу вы не сможете определить, пища пригодна для потребления, всегда проверяйте сроки хранения продуктов, указанные на упаковке.
Позаботьтесь о безопасности – пользуйтесь датчиками газа и пожара. Вместо газовых используйте электроприборы.
Используя химические средства (например, для чистки канализации), позаботьтесь о достаточном доступ свежего воздуха и наденьте респиратор.