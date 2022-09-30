НБУ запретил частные переводы с гривневых карточек на зарубежные
А также увеличил лимит на покупку валюты для размещения на депозитах.
A A+ A++ Содержание: Национальный банк с 5 октября возвращает запрет на частные переводы с гривневых карточек на карточки иностранных банков. Об этом НБУ сообщил в Facebook.
Детали и комментарии: Свое решение Нацбанк обосновал тем, что разрешение на Р2Р-переводы за границу с гривневых платежных карт, принятое в апреле 2022 года, позволило украинцам поддержать во время тяжелейшего периода своих близких, вынужденно переехавших в другие страны из-за полномасштабной агрессии РФ. «После более семи месяцев военного состояния роль такого инструмента для поддержки граждан за рубежом уменьшается, в то же время риски его использования, чтобы обойти ограничения на покупку валюты, увеличиваются. Учитывая это, такая мера будет способствовать защите международных резервов Украины, которые важны, в частности, для бесперебойной работы экономики и для осуществления оборонных закупок», — говорится в сообщении НБУ. Регулятор обратил внимание, что украинцы и дальше будут иметь возможность переводить средства за границу для оплаты обучения (на счета учебных заведений), уплаты алиментов, на лечение, транспортировку больных, расходов, связанных со смертью. Также граждане могут переводить средства между гривневыми платежными картами украинских банков, независимо от страны фактического пребывания клиента. Кроме того, будет сохраняться разрешение на Р2Р-переводы с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в размере 100 тысяч гривен (в эквиваленте).
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Также НБУ увеличил с 50 до 100 тысяч гривен (в эквиваленте) ежемесячный лимит на покупку гражданами безналичной иностранной валюты с последующим размещением на безотзывный депозит от трех месяцев. По мнению регулятора, такие изменения позволят дополнительно переориентировать спрос населения из наличной иностранной валюты на безналичную. Ведь операции по продаже безналичной валюты осуществляются банками по курсу ближе к официальному, чем по продаже наличной, удобнее и безопаснее. Напомним, НБУ 21 июля разрешил банкам продавать гражданам безналичную иностранную валюту при условии вложения этих средств на срочный депозит. В августе-сентябре такую возможность обеспечили несколько банковских учреждений с наибольшим количеством клиентов.