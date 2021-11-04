Названы районы Башкирии, в которых показатели вакцинации превысили 90%

magictr | 04.11.2021 | Новости | Комментариев нет

На заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Башкирии обсудили показатели вакцинации против Covid-19. Названы районы, в которых показатели уже превысили 90%.

Названы районы Башкирии, в которых показатели вакцинации превысили 90%

По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, более 90% жителей привились в Буздякском, Чекмагушевском, Альшеевском, Чишминском и Уфимском районах. Это самые высокие показатели по вакцинации в регионе. Сама республика находится на 13 месте среди других российских регионов по доле привитого от коронавируса населения.

Наибольшие показатели заболеваемости коронавирусом зафиксированы в Бижбулякском, Бакалинском, Туймазинском, Фёдоровском и Зилаирском районах республики. Здесь же – довольно низкие показатели по вакцинации населения.

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