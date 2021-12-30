Назвали лучшие украинские книги 2021 года по версии ПЕН
В список вошло 173 позиции
Последние дни декабря— пора подводить итоги года. Уже четвертый год подряд члены Украинского ПЕН заключают список с лучшими отечественными изданиями, вышедшими в течение года. В подборке — 173 позиции книг разных жанров и для читателей всех возрастов.
Этим список Украинский ПЕН стремится напомнить о важнейших книгах, представленных украинскими издательствами, сделать срез для профессиональной аудитории, чтобы увидеть главные темы и тенденции, но прежде всего — поделиться с нашей аудиторией крупнейшими читательскими открытиями авторов ПЕН и предложить вам удобный книжный совет«Мы традиционно выделили для вас прозаические и поэтические новинки, переводы, нон-фикшн, произведения для детей, художественные издания и гуманитаристику. Радуемся, что, несмотря на еще один непростой для книжной отрасли карантинный год, наш список вместил 173 позиции»,— отмечают в Украинском ПЕН.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА< /strong>
1. Украинка Леся. Полное собрание сочинений (Комора-Факел)
Украинская проза
1. Андрухович Юрий. Радио ночь (Meridian Czernowitz)
2. Винничук Юрий. Агент Лилик (Фабула)
3. Винничук Юрий. Вилла Деккера (Фабула)
4. Герман Сергей. Отель «Цитадель» (Дом рекламы)
5. Жарковая Роксолана. Ноль целых, ноль десятых (Украинский приоритет)
6. Коломийчук Богдан. 300 миль к востоку (ВСЛ)
7. Крюк Галина. Кто угодно, только нее(Vivat)
8. Кузнецова Евгения. Спросите Миечку (ВСЛ)
9. Курков Андрей. Самсон и Надежда (Фолио)
10. Лышега Олег. Высокие желтые цветы (Круг)
11. Малиновский Роман. Сладкая жизнь (Meridian Czernowitz)
12. Никитин Алексей. Отлица огня (Laurus)
13. Петросаняк Галина. Вилла Анемона (Издательство 21)
14. Портяк Василий. Выбор скорого (Discursus)
15. Завтрак Наталка. Первое следствие императрицы (ВСЛ)
16. Стяжкина Елена. Смерть льва Сесила имела смысл (ВСЛ)
17. Украинец Остап. Дискордия (Фабула)
18. Трогай Артем. Выветривание (Издательство 21)
19. Чех Артём. Кто ты такой? (Meridian Czernowitz)
20. Фоззи. Черный хлеб (КСД)
Украинская драматургия
1. Анненко Ольга. Первая (7БЦ)
2. Гадал Наталья, Косодий Анастасия. Крым, 5 утра (IST)
3. Гадалка Наталья. Плохие дороги (Издательство Анетты Антоненко)
Украинская поэзия
1. Астапенко Игорь. Деревья лучше нас (февраль справа)
2. Богун Олег. Темноспринятая доля (kntxt)
3. Воробьев Николай. Путешествие к желтой розе (Каяла)
4. Жадан Сергей. Псалом авиации (Meridian Czernowitz)
5. Жарикова Елизавета. Муравьи Иоганна Себастьяна (Факел)
6. Калитка Екатерина. Орден молчательниц (Meridian Czernowitz)
7. Коцарев Олег. Содержимое мужского кармана (февраль справа)
8. Махно Василий. Однопарусный дом (ВСЛ)
9. Митров Игорь. Голос Украины (Февраль дело)
10. Мусаковская Юлия. Бог свободы (ВСЛ)
11. Савка Марианна. Радуйся, женщина! (ВСЛ)
12. Семенчук Григорий. Согласно оригиналу (февраль справа)
Зарубежная литература
1. Антология современной немецкоязычной поэзии из Швейцарии в украинских и русских переводах/Перевод Марка Белорусца, Петра Рыхла, Галины Петросаняк, Сергея Жадана, Александры Григоренко, Евгении Лопаты, Олега Любковского (Meridian Czernowitz)
Аксельссон Майгул. Апрельская ведьма/Перевод Софии Волковецкой и Ирины Шуваловой (Комора)
3. Андерсон Шервуд. Вайнсбург, Огайо/Перевод Бориса Превира (Вавилонская библиотека)
4. Арлов Владимир. Пейзаж с ментоловым ароматом/Перевод Александра Ирванца (ВСЛ)
5. Бернардин Эваристо. Девушка, женщина, иначе/Перевод Ярославы Машико (Фабула)
6. Брехт Бертольт. Похвала диалектике/Перевод с немецкой Сергея Жадана (Meridian Czernowitz)
7. Винтерсон Джанет. Страсть/Перевод Татьяны Некряч (Вавилонская библиотека)
8. Гемингвэй Эрнест. Праздник, который всегда с тобой/Перевод Анны Яновской (ВСЛ)
9. Ганджевы Низами. Лейла и Меджнун/Перевод Леонида Первомайского (Ярославов Вал)
10. Делилло Дон. Художница тела/Перевод Ярославы Стрихи (Темпора)
11. Дукай Ятек. Края неверных/Перевод Андрея Павлишина (Астролябия)
12. Ишигур Кадзуо. Клара и Солнце/Перевод Анны Лелив (ВСЛ)
13. Ишигур Кадзуо. Ноктюрны. Пять историй о музыке и закате/Перевод Андрея Маслюха (ВСЛ)
14. Коминер Владимир. Утраченное лето. Дойчланд курит на балконе/Перевод с немецкой Сергея Жадана и Оксаны Крыса (Комора)
15. Каминский Андре. В следующем году в Иерусалиме/Перевод Галины Петросаняк (Издательство 21)
16. Катулл Гай Валерий. Полное собрание сочинений: Байдики, Поэмы, Элегии и Эпиграммы/Перевод Тараса Лучука (Астролябия)
17. Кронин Арчибальд. Цитадель/Перевод Елены Фешовец (Априори)
18. О'Коннор Джозеф. Заря морей/Перевод Ярославы Стрихи (Астролябия)
19. Кундер Милан. Жизнь где-либо/Перевод Леонида Кононовича (ВСЛ)
20. Лаури Малкольм. Под вулканом/Перевод Арины Кулинской (Фабула)
21. Приапея /Перевод Назара Ващишина (Априори)
22. Пясецкий Сергиуш. Записки офицера красной армии/Перевод Андрея Бондаря (Шаг)
23. Ренд Айн. Мы, живы/Перевод Геннадия Шпака (Наш формат)
24. Сарамагу Жюзе. Смерть берет отпуск/Перевод Сергея Вакуленко (КСД)
25. Свейлех Халиль. Тест на покаяние/Перевод Оксаны Прохорович (Нора-печать)
26. Сотириу Констандия. Горный край/Перевод Андрея Савенко (Издательство Анетты Антоненко)
27. Тиен Мадлен. Не говорите, что у нас ничего нет/Перевод Татьяны Савчинской (ВСЛ)
28. Токарчук Ольга. Дом дня, дом ночи/Перевод Виктора Дмитрука (Темпора)
29. Сергей Прилуцкий. Эвридика не оглядывается/Перевод Елены Степаненко (Февраль дело)
30. У чехов. Антология современного чешского рассказа/Группа переводчиков (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
31. Финк Ида. Сад отплывает/Перевод Наталки Римской (ВСЛ)
32. Чосер Джеффри. Кентерберийские рассказы/Перевод Максима Стрихи (Астролябия)
33. Шанта Николай. Паннонское чудовище/Перевод Андрея Любки (Априори)
НОН-ФИКШН
1. Антонюк Дмитрий. Римско-католические монастыри в Украине (Произведения)
2. Ариэли Ден. Хорошо быть иррациональным/Перевод Звонки Завалий (ВСЛ)
3. Атом Наталья. Птичья история. Скандалы, интриги и искусство выживания (Вихола)
4. Грицак Ярослав. Преодолеть прошлое. Глобальная история Украины (Портал)
5. Гузар на каждый день/Составительница Оксана Климончук (Фолио)
6. Дубчек Ольга. Видеть на украинском (Вихола)
7. Зисельс Иосиф. Умения мои помыслы/Составитель Алексей Синченко (Дух и Буква)
8. Кулик Владимир. Речевая политика в многоязычных странах. Зарубежный опыт и его пригодность для Украины (Дух и Буква)
9. Магнасон Андри Снайр. Вокруг времени и воды/Перевод Виталия Кривоноса (Родной язык)
10. Макгрегор Нил. История мира в 100 предметах/Перевод Антонины Ящук (Наш Формат)
11. Макинтайр Ли. Постправда/Перевод Роксоляне Праздник (ArtHuss)
12. Михаил Назаренко. Кроме «Кобзаря, в 2 томах (Laurus)
13. Озерная Дарка. Книга для взрослых. Как старше, но не стареть (Yakaboo Publishing)
14. Перес Кэролайн Криадо. Невидимые женщины/Перевод Ирины Гнатковской (Vivat)
15. Семенков Андрей. Медицина доказательна и не очень (Вихола)
16. Топор Алексей. Кулинарное путешествие в Гетманщину (Темпора)
17. Старченко Наташа. Украинские миры Речи Посполитой. Истории об истории (Laurus)
18. Стяжкина Елена. Вкус советского: Еда и едоки в искусстве жизни и искусстве кино (середина 1960-х— середина 1980-х) (Дух и Буква)
19. Судебный процесс Валентина Мороза: рассекреченные материалы/Составитель Богдан Паска (Discursus)
20. Топилина Анна. Люби без иллюзий. Как освободиться от токсичных стереотипов и построить здоровые отношения1. Агеева Вера. За кулисами империи (Вихола)
2. Антонен Арто. Театр и его Двойник/Перевод Романа Осадчука (Издательство Жупанского)
3. Бондарь Андрей. Лакомство для Медора (ВСЛ)
4. Вольвач Павел. 20+1, или Земля мертвых (ВСЛ)
5. Диброва Владимир. Свежим глазом. Тарас Шевченко для современного читателя (Белка)
6. Забужко Оксана. Как рубили вишневый сад, или Длинная дорога из Бад-Эмса (Комора)
7. Казарин Павел. Дикий Запад Восточной Европы (Vivat)
8. Февраль Тарас. Двойник. О природе дублирования и множественности (Вихола)
9. Процюк Степан. Горький мир, сладкий мир (Discursus)
10. Пучков Андрей. Прочный троллинг трикстера: Метадраматургия Александра Корнийчука (Дух и Буква)
11. Рыхло Петр. Поэтика диалога. Творчество Пауля Целана как интертекст (Дух и Буква)
12. Рябчук Николай. Лексикон националиста и другие эссе (ВСЛ)
13. Содомора Андрей. О чем писать… (Априори)
14. Улюра Анна. Бог на 60% (Фабула)
Биографии/мемуары/интервью/эпистолярии
1. Грэм Кэтрин. Персональное досье. История Washington Post/Перевод Наталии Валевской (Наш Формат)
2. Зленко Анатолий. Дипломатия и политика. Украина в процессе динамических геополитических изменений (Фолио)
3. Камю Альбер. Дневники/Перевод Евгения Маричева (Фолио)
4. Кива|ия. Мы проснемся другими / Библиотека Украинского ПЕН (Издательство 21)
5. Лобода Виктор. Воспоминания горожанина (Пирамида)
6. Меир Голда. Моя жизнь/Перевод Ярославы Стрихи (Наш Формат)
7. Рапай Екатерина. Круг Якутовичей/Перевод Валерии Богуславской, Оксаны Жмир (Дух и Буква)
8. Обама Барак. Мечты моего отца. История о расе и наследстве/Перевод Наталии Валевской (Yakaboo Publishing)
9. Орлинский Войцех. Лем. Жизнь не с этой земли/Перевод Андрея Павлишина (Лодка)
10. Павлишин Андрей. Нам и дальше угрожает вечность (Дух и Буква)
11. Петров Виктор. Письма к Софии Зеровой/Составительница Виктория Сергиенко (Дух и Буква)
12. Плющ Леонид, Юрий Шевелев. Переписка (1979-1995)/Составительница Ирина Борисюк (Комора)
13. Александр Попофф. Василий Гроссман и советские времена/Перевод Наталии Комаровой (Дух и Буква)
14. Рыхло Петр. Поэтика диалога: Творчество Пауля Целана как интертекст (Дух и Буква)
15. Соболевская Юстина. Мирон. Илья. Корнель. Рассказ о Корнеле Филипповиче/Перевод Юрия Матевощука (Шаг)
16. Тихолоз Наталья. Петр Франко: Формула судьбы (Жизнеописание на фоне суток) (Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко)
17. Ульбинайте Дайву. Великая президентша маленькой страны: История Далее Грибаускайте (Наш Формат)
Путевые очерки/репортажи2. Кобылярчик Катажина. Струп. Испания раздражает раны/Перевод Юлии Семенюк (Лодка)
3. Маленков Роман. 10 стран после карантина (Вихола)
4. Ярыш Остап. Это Америка. Истории не из Голливуда (Лодка)
ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Украинская художественная литература< /strong>
1. Амелина Виктория. Э-э-истории экскаватора Эки (ВСЛ)
2. Багряная Анна. Ветровая гора (Наш формат)
3. Белая Надя. ЭлеиЕва (ВСЛ)
5. Голодюк Ирина, Максимук Лина, Соболевская Наталья, Сокирко Алексей, Старик Марина. Казаки правят страной (Discursus)
6. Драчковская Оксана. Зайчик-непрыгатель путешествует (Черные овцы)
7. Загоровская Любовь. Задание для Бабайка, или Рождественская неразбериха (Vivat)
8. Исoляция: сборник рассказов (Утро+БараБука)
9. Кирпа Галина. Муся и бабушка (ВСЛ)
10. Кочубей Саша. Дарю братика за подписку. Твой инстадневник (ВСЛ)
11. Куприян Ольга. Мирослава и другие из нашего двора (ВСЛ)
12. Лущевская. Оксана Сэм, без проблем (ВСЛ)
13. Малетич Наташа. Леся. Путешествующий клубочек (Портал)
14. Мамчич Олеся. Овва как бывшая! Алфавит из истории Украины (Портал)
15. Михалицына Екатерина. Иаков и мокрый вечер (ВСЛ)
16. Орлова Александра. Четыре княжны (Портал)
17. Рубан Татьяна. На север от границы (Наш формат)
18. Соль Катя. Нито. Прячьтесь, фейки мира (BookChef)
19. Славинская Ирина. #Почти взрослая(Vivat)
20. Тараторина Светлана. Звуки мира (Издательство)
21. Штефан Алина. Лу-ветеринарка (Книголов)
22. Ясиновская Наташа. Любовь, дедушка и помидоры (ВСЛ)
23. Ямчук Анна, Кушнир Николай, Герасим Наталья, Тарновецкая Анна. Жмурки со смертью. Детские рассказы о недетской истории (Дух и Литера)
Зарубежная художественная литература2. Каната Конами Чи. Жизнь одной киски. Том 5/Перевод Александра Беликова (Наша идея)
3. Мьонес Йоган Б. Лукас и Ким/Перевод Натальи Иваничук (Крокус)
4. Стайнз Юми, Канн Мелисса. Поговорим о согласии/Перевод Екатерины Михалицыной (Крокус)
5. Стэнтон Энди. Вы поганец, господин Гам!/Перевод Ореста Стадника, Оксаны Луцишиной (Крокус)
6. Роллинг Дж. К. Рождественская свинка/Перевод Виктора Морозова (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
7. Шмидт Анни М. Г. Виплала/Перевод Сергея Святенко (Крокус)
Нон-фикшн2. Вздульская Валентина. Марк Цукерберг (ИРИО)
3. Озимая Ирина. У города есть я(Книголов)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ
1. Атлантовая Соня, Александр Клименко. Иконы на ящиках из-под патронов (Дух и Буква)
2. Болейн Алексис Л. Визуальная культура/Перевод Анны Лелив (ArtHuss)
3. В KINO-КОЛЕ/Составитель, редактор Владимир Войтенко (Дух и Буква)
4. Галегуа Джермен. Умные города/Перевод Александра Стукала (ArtHuss)
5. Дюбо Иван, Дюбо Марта. Сергей Параджанов. Больше по легенде (Дух и Буква)
6. Коваленко Георгий. Александра Экстер/Перевод Марии Панченко (Родовид)
7. Космос внутри. Наел и искусство аутсайдеров в Украине и мире: дефиниции, исторический контекст, исследовательские кейсы/Под редакцией Алисы Ложкиной (Артбук)
8. Лукашевич Пётр. Объединение художников artes и другие истории львовского модернизма/Перевод Андрея Боярова (Центр Европы)
9. Мудрак Мирослава. Образный мир Георгия Нарбута и создания украинского бренда/Перевод Ярославы Стрихи (Родовид)
10. Наивная. Художницы современного наива/Составители Марина Богуш, Павел Гудимов (Артбук)
11. Суджич Деян. Б¸— БАУГАУЗ, Ю — ЮТЮБ: Алфавит современного мира/Перевод Дарьи Цепковой (ArtHuss)
12. Украинский театральный костюм ХХ-ХХІ. Эскизы/Составители Елена Ковальчук, Лилия Волошина, Татьяна Руденко, Богдан Полищук (Издатель Александр Савчук)
13. UPHA MADE IN UKRAINE: Russian Photographic Alternative (Booksha)
ГУМАНИТАРИСТИКА
1. Батай Жорж. История эротизма/Перевод Ивана Рябчия (Издательство Анетты Антоненко)
2. Гусерль Эдмунд. Картезианские медитации. Введение в феноменологию/Перевод Андрея Вахтеля (Темпора)
3. Экземпляры ХХ. Литературно-художественная периодика ХХ века/Составители Елена Брайченко, Александр Мимрук, Оксана Хмелевская (Читомо)
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»