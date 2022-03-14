Наземный транспорт Киева: утвержден расписание движения с 14 марта
Киевские автобусы. Фото: архив «Вечернего Киева»
Наземный общественный транспорт столицы в условиях военного положения работает с 08:00 до 19:00 в ограниченном составе на тех маршрутах, где возможно обеспечить перевозку.
График работы транспорта и маршруты могут оперативно изменяться. Но пока они утверждены следующие.
Автобусные маршруты
Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:
- № 24 — от ул. Лаврской до ст. м. «Арсенальная»
- № 62 — от Ботанического сада до ст. м. «Арсенальная»
- № 21 — через железнодорожную ст. «Зенит» по просп. Бандеры без заезда до ст. м. «Петровка»
- № 73— от ул. Милославской до ул. Каштановой — через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Петровка»
- № 103— от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко
- № 51 — от ст. м. «Бориспольская» к мосту Патона
- № 55 – от ст. м. «Бориспольская» до моста Патона
- № 115 — от ул. Заслонова к мосту Патона
- № 114— от ул. Милославской допл. Дарницкой
- № 114К — от ул. Милославской к.ж. м. Радужный № 47 от ст. м. Нивки — до ул. Стеценко
- № 69— от Дворца Спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова
- № 90 — от ул. Туполева к ул. Симиренко
- № 22— от ул. Медовой к ул. Саперно-Слободской
- № 91 — ул. Анны Ахматовой — пл. Дарницкая — б-р Перова — Северный город — ст. м. «Шулявская» — Севастопольская площадь — пл. Демеевская – ст. м. «Голосеевская»
- № 118 — от Политехнического института до моста Патона
Движение автобусных маршрутов, №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 временно не осуществляется.
Другие маршруты работают по постоянным схемам.
Троллейбусные маршруты
- Движение троллейбусных маршрутов временно не осуществляется
Трамвайные маршруты
Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам:
- № 2, № 8К, № 22К, № 29К, № 33А.
Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЕД — Контрактовая площадь»
Движение других маршрутов временно не осуществляется.
В работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.
< strong>Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»