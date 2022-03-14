Наземный транспорт Киева: утвержден расписание движения с 14 марта

magictr | 14.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Наземный транспорт Киева: расписание движения с 14 марта

Киевские автобусы. Фото: архив «Вечернего Киева»

Наземный общественный транспорт столицы в условиях военного положения работает с 08:00 до 19:00 в ограниченном составе на тех маршрутах, где возможно обеспечить перевозку.

График работы транспорта и маршруты могут оперативно изменяться. Но пока они утверждены следующие.

Автобусные маршруты

Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:

  • № 24 — от ул. Лаврской до ст. м. «Арсенальная»
  • № 62 — от Ботанического сада до ст. м. «Арсенальная»
  • № 21 — через железнодорожную ст. «Зенит» по просп. Бандеры без заезда до ст. м. «Петровка»
  • № 73— от ул. Милославской до ул. Каштановой — через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Петровка»
  • № 103— от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко
  • № 51 — от ст. м. «Бориспольская» к мосту Патона
  • № 55 – от ст. м. «Бориспольская» до моста Патона
  • № 115 — от ул. Заслонова к мосту Патона
  • № 114— от ул. Милославской допл. Дарницкой
  • № 114К — от ул. Милославской к.ж. м. Радужный № 47 от ст. м. Нивки — до ул. Стеценко
  • № 69— от Дворца Спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова
  • № 90 — от ул. Туполева к ул. Симиренко
  • № 22— от ул. Медовой к ул. Саперно-Слободской
  • № 91 — ул. Анны Ахматовой — пл. Дарницкая — б-р Перова — Северный город — ст. м. «Шулявская» — Севастопольская площадь — пл. Демеевская – ст. м. «Голосеевская»
  • № 118 — от Политехнического института до моста Патона

Движение автобусных маршрутов, №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 временно не осуществляется.

Другие маршруты работают по постоянным схемам.

Троллейбусные маршруты

  • Движение троллейбусных маршрутов временно не осуществляется

Трамвайные маршруты

Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам:

  • № 2, № 8К, № 22К, № 29К, № 33А.

Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЕД — Контрактовая площадь»

Движение других маршрутов временно не осуществляется.

В работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.

< strong>Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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