Наводил российские ракеты на энергообъекты: СБУ задержала в Винницкой области вражеского агента
Предателем оказался бывший военный.
Фото из сообщения СБУ в Facebook A A+ A++
Событие: Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Винницкой области «расконсервированного» агента главного управления генштаба с РФ. Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны на территории региона, сообщает СБУ на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии:Помимо этого, он передавал агрессору точные координаты стратегически важных объектов критической инфраструктуры и сооружений системы жизнеобеспечения.
Именно по его наводке оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетных ударов по энергогенерирующим предприятиям области.
Задержанным оказался бывший советский военный, который в начале 90-х уволился из армии. После этого проживал в Винницкой области. «По оперативным данным, уже тогда он был завербован представителями российской военной разведки, которые после распада СССР перевели его в «режим ожидания». В начале полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник российской игры и пригласил помощь в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Предатель согласился на предложение, после чего получил вражеские задачи, для их выполнения он скрыто наблюдал за украинскими объектами, осуществлял их фото- и видеофиксацию. «, — говорится в сообщении СБУ.
читайте также: Минус 630 оккупантов, 75 ракет и беспилотников. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон с поличным с российским куратором. Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
СБУ также задержала депутата Херсонской ячейки ОПЗЖ, работавшей на рашистов в период оккупации региона. Мужчина добровольно пошел на сотрудничество с захватчиками и занял руководящий пост в оккупационном министерстве внутренних дел Херсонской области РФ. Там он работал в так называемом отделе по борьбе с экономическими преступлениями, который на самом деле занимался террором местных предпринимателей и заставлял их платить налоги в бюджет России. Предателю сообщается о подозрении в коллаборационной деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.