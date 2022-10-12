«НАТО не является стороной конфликта, но наша поддержка играет ключевую роль»», – Йенс Столтенберг
Генсек Североатлантического альянса выступил с официальным завоем перед встречей министров обороны в Брюсселе.
Событие : 12-13 октября министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе, чтобы активизировать и сохранить поддержку Украины и продолжить укреплять собственную оборону на фоне наиболее значительной эскалации России. Об этом сообщает официальный сайт Североатлантического альянса.
Детали и комментарии:Перед началом заседания Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел пресс-конференцию, на которой заявил, что Альянс будет стоять с Украиной «столько, сколько нужно». Он добавил, что «НАТО не является стороной конфликта, но наша поддержка играет ключевую роль» в помощи Украине защитить себя и освободить территорию перед лицом «ужасных и неизбирательных нападений России на гражданское население и критическую инфраструктуру».
В среду в НАТО состоится заседание возглавляемой США Оборонной контактной группы Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников также проинформирует министров стран Альянса о последних событиях на местах и насущных потребностях Украины на зиму. Господин Столтенберг приветствовал «недавние заявления членов Альянса о предоставлении более совершенных систем противовоздушной обороны и других возможностей, и я с нетерпением жду дальнейших поставок».
В четверг Генеральный секретарь будет председательствовать на заседании группы ядерного планирования, на котором будет обсуждаться опасная ядерная риторика России и роль ядерного потенциала НАТО в сохранении мира и сдерживании агрессии. На следующей неделе Североатлантический союз проведет свои давно запланированные учения по сдерживанию «Непреклонный юг», «это обычное обучение, которое проходит каждый год, чтобы обеспечить безопасность и эффективность нашего сдерживания». – сказал господин Столтенберг.
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Также Министры согласуют меры, направленные на дальнейшее укрепление сдерживания и обороны НАТО, путем увеличения запасов боеприпасов и оборудования, долгосрочной потребности, необходимой им для увеличения производства в рамках процесса оборонного планирования Альянса и повышения устойчивости и защиты критически важной инфраструктуры. Они также обсудят миссии и операции НАТО от Косово до Ирака.
«Впереди у нас непростая зима. Поэтому важнее, чтобы Северная Америка и Европа продолжали стоять вместе на поддержку Украины и на защите нашего народа», – подытожил господин Столтенберг.