Наталья Берикашвили: «В столице есть эффективная доступная медицина и киевляне должны ею пользоваться»
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Наталья Берикашвили. Фото: из архива депутата
Депутат Киевсовета, первая заместитель председателя комиссии здравоохранения Киевсовета рассказала об уникальной программе профилактики заболеваний, а также о том, стоит ли заключать соглашение с семейным врачом в частной клинике и поделилась своими депутатскими планами.
Заслуженный врач Украины, депутат Киевсовета (фракция «Единство»)Наталья Берикашвили работает директором КНП «Консультативно-диагностический центр» Шевченковского района города Киева. В Киевсовет избран впервые.
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Наталья Берикашвили. Фото: из архива депутатки
ГОД был плодотворным
— Пани Наталья, уже больше года, когда вы работаете в Киевсовете. Что за это время удалось сделать для избирателей?
—Первый год работы депутатом городского совета был продуктивным, результативным, насыщенным разнообразными событиями и вызовами.
Моя должность директора Консультативно- дигностического центра позволяет постоянно находиться в водовороте событий и владеть информацией об основных проблемах, которые беспокоят киевлян не только Шевченковского района, а всего города. Особенно это актуально в сфере здравоохранения.
Так в прошлом году удалось успешно решить вопросы финансирования и проведения ремонтов медицинских учреждений и учебных заведений Шевченковского района г. Киева. помещений КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №3», что на улице Щербаковского, 70.
Это позволит улучшить условия пребывания и качество медицинской помощи для почти 100 тысяч киевлян, обслуживаемых в данном лечебном учреждении. Ведь его построили еще в 50-е годы прошлого века и ни разу капитально не ремонтировали.
Также депутаты комиссии по здравоохранению подготовили очень важный проект решения по сохранению в столице психиатрической службы и учреждений дерматовенерологии, которое было принято Киевсоветом.
—О чем идет речь?
— Как известно, лечебные учреждения столицы с 1 апреля 2020 года начали заключать договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
Но для заключения контракта НСЗУ выдвигает некоторые требования, которым должны отвечать учреждения здравоохранения. Поэтому без необходимых преобразований в их структуре — обеспечением оборудованием, степенью доступности к лечению и прочее, такие договоры просто невозможны.
Вместе с тем в городе давно существует проблема недофинансирования кожно-венерологических и психиатрических учреждений здравоохранения. А это означает, что врачей могли сократить и уменьшить количество мест для больных. Именно поэтому наша депутатская комиссия разработала взвешенное решение относительно дерматологической и психиатрической службы. Оно заключается в реорганизации кожно-венерологических учреждений и учреждений по оказанию психиатрической помощи, принадлежащих к коммунальной собственности территориальной общины столицы.
— Какие проблемы позволит решить такая реорганизация? — Суть реорганизации психиатрической службы состоит в создании двух специализированных учреждений по предоставлению психиатрической медицинской помощи и медицинских услуг взрослому и детскому населению.
Что касается кожно-венерологических учреждений, то их объединят и присоединят их к КНП «Дерматовенерология».
Путем таких изменений будет уменьшен дефицит средств, что позволит сохранить сеть и обеспечить ее надлежащее функционирование. А значит это означает не только сохранение лечебных учреждений, а и достойную оплату труда медикам.
Главное, все это приведет к улучшению качества предоставления специализированной медицинской помощи на стационарном и уровнях. Откроет дополнительные возможности для врачей и пациентов и позволит организовать на постоянной основе выездные консультативные приемы врача-психиатра на базе Киевского диагностического центра.
Наталья Берикашвили в избирательном округе. Фото: из архива депутатки
О ДЕПУТАТСКИХ ПЛАНАХ
—Что глобального в ваших депутатских планах на ближайшие 4 года?
— Сегодня меня больше всего беспокоит наша молодежь, которая, к сожалению, ведет малоподвижный образ жизни, находится под влиянием современных компьютерных технологий.
А ведь поставила перед собой глобальную задачу — научить киевлян заботиться о своем здоровье.
В городе Киеве создана новая городская целевая программа «Общественное здоровье» 2025 года». Это уникальная программа, которая предлагает киевлянам комплекс мер по своевременной диагностике, раннему выявлению и профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья жителей города Киева, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни женщин и мужчин, поощрению здорового образа жизни.
Каждый киевлянин должен знать, как позаботиться о своем здоровье, к кому и когда обратиться, чтобы вовремя пройти диагностику и уберечься от заброшенных форм заболеваний.
Наталья Берикашвили постоянно участвует в мероприятиях скаутского движения. Фото: из архива депутатки
ПРОГРАММА «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ» И КАК НЕЮ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
—Как практически киевлянам воспользоваться программой «Общественное здоровье»?
—Воспользовавшись направлением от семейного врача в Консультативно-диагностических центрах г. Киева, киевляне имеют возможность бесплатного тестирования:
- ранней диагностики сахарного диабета;
- обследование лиц из групп риска на гепатит В и С;
- скринингового обследования для определения уровня холестерина;
- неонатального скрининга новорожденных;
- раннего выявления рака шейки матки, рака молочной железы у женщин и т.д. Одной из приоритетной задачей является сохранение здоровья женщины. Тем более, что осмотр акушер-гинекологом проводится без направления от семейного врача и позволит выявить онкологические заболевания на ранних стадиях.
С целью раннего выявления рака молочной железы во всех Консультативно-диагностических центрах столицы проводятся маммографические обследования.
Внедрение эндоскопических методов исследования, в частности колоноскопия, способствует ранней диагностике и лечению рака прямой кишки. Ведь своевременное выявление даже опасной для жизни болезни дает большие шансы на выздоровление.
Все эти услуги бесплатны и я советую каждому киевлянину ими воспользоваться.
Наталья Берикашвили — встреча в детской библиотеке. Фото: из архива депутатки
Приоритеты в нынешний год
— Над какими важными решениями в ближайшее время будете работать в комиссии здравоохранения?
— Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики, членом которой является, утвердила план работы на 2022 год. В частности, постоянно заботимся и поддерживаем учреждения здравоохранения города, принимаем меры по решению проблем, делаем все для того, чтобы у медиков была достойная оплата труда.
Так, в конце 2021 года на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики было принято соответствующее решение относительно увеличения безвозвратной финансовой помощи медицинским работникам.
Многое проводится работы и в вопросах обеспечения социальной услугой киевлян . В частности, речь идет об услугах социального ухода, муниципальной няне, транспортировке для людей с ограниченными возможностями и др.
Лично для меня в нынешнем году самым главным будет решение вопроса безбарьерности. Ведь местная власть наделена особыми полномочиями, с помощью которых мы сможем превратить наш город, сделав его комфортным для киевлян и их гостей. Город должен быть доступен не только для обычных людей, но и для людей с особыми потребностями и маломобильных групп населения.
В течение 2018-2021 годов в столице действовала городская программа безбарьерности. Но бюджетного финансирования под нее не выделялось. Каждый исполнитель сам искал средства, чтобы ввести меры по программе.
Например, райгосадминистрации заботились, чтобы тротуары были безбарьерными, Департамент здравоохранения — чтобы безбарьерными стали помещения медицинских учреждений и т.д. Но, по-моему, не могут быть эффективными программы, когда под них не выделяют финансирование. Тогда каждый участник систематически должен был отчитываться об израсходованных средствах, так что и меры по безбарьерности внедрялись бы лучше.
С 2022 года такая программа в столице вообще не предусмотрена. Поэтому я активно присоединилась к работе городской комиссии по безбарьерности и мы поднимаем вопрос о продолжении действия программы.
Киевский городской совет. Фото: Алексей Самсонов
КАК СЕЙЧАС УКЛАСТЬ СОГЛАШЕНИЕ С СЕМЕЙНЫМ ВРАЧЕМ
— Сегодня в столице существует следующая проблема. Киевлянам непросто заключить соглашение с семейным врачом, поскольку почти все они уже набрали необходимое количество пациентов. Что делать в таких случаях?
— Да, наши семейные врачи уже обеспечили себя стопроцентно (а кто даже и больше) пациентами.
Для того, чтобы выбрать врача, с которым затем заключить соглашение, нужно зайти на сайт Национальной службы здоровья Украины. Там находится информация по каждому врачу — есть ли у него еще возможность набрать пациентов.
— Часто можно увидеть предложения заключить сделку от врачей из частных клиник. Не будет ли тогда этот врач «раскручивать» на услуги своего учреждения? По электронному направлению такого врача коммунальные учреждения столицы бесплатно окажут помощь — как амбулаторную, так и стационарную. То есть, договор с частным врачом не означает, что человек не сможет лечиться в коммунальных учреждениях здравоохранения.
Перечень врачей из частных клиник, с которыми можно заключить договор, также находится на сайте НСЗУ.
—В возглавляемом вам КНП также можно получить высококвалифицированную медицинскую помощь?
На сегодняшний день КНП «КДЦ» Шевченковского района г. Киева — мощное лечебное учреждение столицы, с современным медицинским оборудованием для диагностики. А главное — уникальным многолетним опытом врачей-специалистов.
Приоритет для нашего коллектива – высокое качество медицинской помощи, которое характеризуется также деонтологическими показателями. Они имеют исключительно важное значение. Ведь как каждому конкретному человеку, так и всему обществу нужно, чтобы медицинская помощь оказывалась не только своевременно, квалифицированно, экономически, но и с уважением и чуткостью, высокой культурой.
Наталья Берикашвили во время Дня благоустройства. Фото: из архива депутата
БЛИЖАЙШИЕ ПРОГНОЗЫ ЗАБОЛЕВАННОСТИ НА COVID 19
—В прошлом году весной ситуация с заболеванием в столице была критической — переполнены больницы, много смертей… Чего стоит ожидать этой весной?
— Коронавирус уже мутировал. Если в прошлом году преобладал штамм Дельта, то в этом году доминирует Омикрон. Он очень легко распространяется, так что количество больных сейчас в разы больше, чем в прошлом.
Однако изменилась клиническая картина течения болезни. В прошлом году многие люди болели в тяжелой форме, так что нуждались в лечении в стационаре, часто с применением кислородной терапии. Поэтому были переполнены больницы и реанимационные отделения.
В этом году люди болеют в основном в легкой форме. На сегодняшний день заполненность кроватей в коммунальных лечебных заведениях Киева — в пределах 45 процентов.
Изменился и контингент больных — болеют в основном дети и молодежь. В реанимацию попадают люди всех возрастов, но преимущественно невакцинированы. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить людей, особенно возрастом 60+ (ведь именно их чаще всего поражает коронавирус в тяжелой форме) прийти в пункты вакцинации и сделать прививки. Также нужно делать прививки детям в возрасте от 12 лет. С тем чтобы защитить их от болезни. Такова практика ведущих европейских стран.
— Сейчас в некоторых аптеках появился препарат от лечения коронавируса Молнупиравир…
— Это подделка. В Украине препарат от COVID-19 Молнупиравир пока не планируют реализовывать в аптеках. Сейчас город его ожидает по распределению от Минздрава.
Семейные врачи будут в первую очередь назначать препарат пациентам из групп риска, чтобы предотвратить тяжелые формы заболевания.
Это — в частности больные с сахарным диабетом, тяжелыми патологиями и др. Лекарство будет выдавать бесплатно.
—Спасибо за беседу!
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»