Насыпной мост через реку Ирпень у села Романовка уже почти готов.
За неделю построили первый объездной мост через реку Ирпень. Фото: КОДА
Сегодня председатель КОВА Александр Павлюк и руководитель гуманитарного штаба Алексей Кулеба проверили процесс восстановления инфраструктуры Киевщины: строительство временных переправ, строящихся через реку Ирпень возле сел Стоянка и Романовка и восстановление мостов на Жито У Романовки насыпной мост уже почти готов. Его возводили круглосуточно в течение 6 дней. Работают 55 людей и около 40 единиц техники. Работы планируют завершить уже завтра.
Работы по возведению насыпного моста возле с. Стоянка еще продолжаются и будут завершены через 7-10 дней.
На восстановление самих мостов через реку Ирпень, которые были уничтожены оккупантами, уйдет значительно больше времени. Проходят подготовительные работы, начался частичный демонтаж пострадавших конструкций. Главная задача возобновить движение транспорта в сторону Киева.
«Как обещали, за неделю построили первый объездной мост через реку Ирпень. Завтра мы его запускаем. Я думаю, что он разгрузит потоки машин, идущих на Ирпень и соседние города. Очень приятно смотреть, как люди работают день и ночь. То, что пообещали они выполнили. Надеюсь, что такими темпами мы и дальше будем восстанавливать Киевскую область», — подчеркнул Александр Павлюк. -cherez-richku-irpin-bilja-sela-romanivka-vzhe-majzhe-gotovij-d0689ec.jpg» alt=»Насыпной мост через реку Ирпень возле села Романовка уже почти готов» />
За неделю построили первый объект мост через реку Ирпень. Фото: КОДА
За неделю построили первый объездной мост через реку Ирпень. Фото: КОДА
За неделю построили первый объездной мост через реку Ирпень. Фото: КОДА .jpg» alt=»Насыпной мост через реку Ирпень у села Романовка уже почти готов» />
За неделю построили первый объездной мост через реку Ирпень. Фото: КОДА
За неделю построили первый объездной мост через реку Ирпень. Фото: КОДА .jpg» alt=»Насыпной мост через реку Ирпень у села Романовка уже почти готов» />
За неделю построили первый объездной мост через реку Ирпень. Фото: КОДА .jpg» alt=»Насыпной мост через реку Ирпень у села Романовка уже почти готов» />
За неделю построили первый объездной мост через реку Ирпень. Фото: КОДА
«Вечерний Киев» также писал, что Укравтодор сообщил о подготовке к работе по возобновлению сообщения между Киевом и Черниговом.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»< /p>