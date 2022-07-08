Наступление на Славянск захлебнулось, наши войска успешно отбивают атаки врага
ВСУ стремятся оттеснить противника в Херсонской области и сковать российскую группировку под Изюмом.
Событие:< /strong>Российские оккупационные войска пытаются продвигаться только на востоке Украины. В частности, они наступают у административных границ Харьковской и Донецкой областей в направлении Славянска. Об этом свидетельствуют данные военной разведки Великобритании.
Детали и комментарии:По информации Генштаба ВСУ, в Харьковском направлении враг ведет оборонительные действия и пытается улучшить тактическое положение в отдельных районах. Из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял Харьков еще 16 населённых пунктов. Недалеко от Дементиевки наши защитники дважды отбили штурмовые действия рашистов и отбросили их обратно. На Славянском направлении враг вел наступление у села Богородичное, но в результате огневого поражения нашими подразделениями, он захлебнулся. оккупанты с потерями вынуждены были отступить. На Краматорском направлении Силы обороны Украины нанесли мощное огневое поражение по позициям противника в районе Верхнекаменского, чем заставили подразделения врага отойти от населенного пункта. На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты пытались наступать. возле Спорного и Ивано-Дарьевки, но потерпели поражение и отступили Продолжаются бои Веселой Долины.
На Южнобужском направлении подразделения противника пытались вести наступление. в районе населенного пункта Великое Артаково. Украинские воины быстро подавили эту попытку и отогнали кафиров.
По данным британской разведки, ВСУ на юге стремятся оттеснить противника на Херсонщине, а на востоке – ; сковать российскую группировку под Изюмом.
Оккупированный Херсон при условии огневого превосходства и достаточного количества войск можно за два дня осаждать. После этого нужно провести спецоперацию или выдвинуть ультиматум оккупантам с требованием сдаться. Об этом заявил во время прямого эфира с Марком Фейгиным военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в случае осады города расположенный рядом с ним Антоновский мост через Днепр нужно «отрезать» для врага.
читайте также: Военный учет женщин с октября: что нужно знать <Тогда у них остается для отступления только река Днепр, на веслах, лодках Личный состав можно вывезти, но надо брать в огневой мешок. выйти. Такой вариант можно рассматривать, но главное – наличие резерва, необходимых сил и средств для того, чтобы окружить город", – заметил Олег Жданов.
По его словам, в Херсонской области продолжаются ожесточенные позиционные бои, с обеих сторон работает артиллерия, авиация. Друг друга бьют со страшной силой. Россияне пытаются сдержать наше наступление, ВСУ стремятся продвинуться вперед.
По информации Министра обороны Алексея Резникова, сейчас Украина защищает более миллиона человек. Об этом он заявил во время онлайн-конференции «Строим вместе». К обороне привлечены до 700 тысяч военных ВСУ, до 90 тысяч нацгвардейцев, около 60 тысяч пограничников и почти 100 тысяч сотрудников Национальной полиции.