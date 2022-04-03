Настойчиво прошу пока не возвращаться в Киев, Виталий Кличко
Улицы Киева. Фото: Борис Корпусенко
Мэр в очередной раз призвал жителей столицы, ранее эвакуировавшихся из города, еще подождать с возвращением в город.
Мэр столицы Виталий Кличко считает, что несмотря на отвод войск с территории Киевщины, в столице до сих пор опасно. Следовательно, настоял, чтобы жители города пока не возвращались в Киев.
«Я бы порекомендовал все-таки не спешить с возвращением в Киев. Так, россияне говорят, что отводят войска. Но мы очень много слышать в свое время заверений по стороне относительно различных ситуаций. В 1994 году, когда Украина была третьим мировым государством по вооружению, мы отдали наше ядерное оружие. И нам гарантировали, в частности, и Россия, территориальную целостность и независимость.
Нам также в свое время говорили, что «зеленые человечки» в Крыму — это не русские. Нас уверяли, что на Донбассе не было российских военных. Сейчас нас убеждают, что это операция против военных объектов, но мы видим огромное количество убитых», — говорит Кличко в своем недавнем интервью Гордону, апеллируя к тому, что нужно максимально критически воспринимать любые заявления России. >
Виталий Кличко
«Верить на слово им не нужно, — считает мэр столицы. — В частности, и о планах отказаться от штурма Киева. Моя задача как мера сохранить жизнь людей. Поэтому обращаюсь ко всем, кто хочет возвращаться в Киев: выдержите еще паузу. Еще опасно возвращаться в город», — призвал городской голова.
Мэр также рассказал, как враг, прикрываясь «спецоперацией», уничтожал жилые кварталы в Киеве.
Елена ПЕТРИШИН< /strong>, «Вечерний Киев»