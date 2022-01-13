Настоящий Санта и новый «Крик»: что нового в столичных кинотеатрах

magictr | 13.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

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новый «Крик»: что нового в столичных кинотеатрах

В четверг на широкие экраны выходит подборка кинопремьер

Традиционно в четверг на большие экраны выходит новая подборка кинопремьер. зрителей ждет украинская лирическая комедия о новогодних чудесах, британско-американский боевик пор секретную службу, новый фильм ужасов «Крик» и семейную драму о дружбе девочки и волка.

Настоящий Санта и новый «Крик»:&n ></p> <p><strong>Лирическая комедия «Настоящий Санта»</strong></p> <p>Фильм режиссера Маркияна Мирошниченко и сценаристки Маринии Смелянец — это пять самостоятельных новелл, действие которых происходит в канун новогодних праздников. Юрист Алексей пытается получить повышение на работе, из-за чего страдает его личная жизнь. Блогер Артур, выросший в детском доме, создает вымышленный образ, однако для счастья ему не хватает своей семьи.</p> <p>Весь мир замер в ожидании Нового года. Улицы городов сияют праздничными огоньками, уютные дома наполняет аромат новогодних вкусностей. Удивительное настроение легче всего подхватывают дети. С возрастом многим это все сложнее. В этом году с Сантой произошло то, чего от него никто не мог ждать. Он перестал верить в чудо и решил сложить с себя полномочия. Чтобы не бросать все на произвол судьбы, костюм он продал одному парню (Александр Попов). Он еще меньше, чем его предшественник, верит в чудеса. Юная певица Ева больше всего хочет встречать Новый год с обоими родителями, а парень Мартин, чьи родители разведены, не может принять этот факт. Еще один Алексей влюблен в коллегу, но боится признаться ей в чувствах. Всех героев ждет встреча с Сантой и чудеса. <br />«Главной темой фильма является удивительное, мнение, что каждый из нас может быть Сантой, делать добрые дела, — рассказал режиссер ленты Маркиян Мирошниченко, для него это дебютная полнометражная картина. — Выбрали именно Санту, а не другого новогоднего волшебника, потому что это узнаваемый образ, понятный современному зрителю. Однако пытались создать своего Санту, непохожего на других».<br />Главными локациями фильма стали самые живописные площади Киева и рождественские ярмарки. Саундтрек к фильму «Настоящий Санта» — песню «Новогодняя», написала и исполнила Анна Добрыднева. В роли: Богдан Бенюк, Александр Попов, Ксения Мишина, Дарья Петрожицкая, Владимир Шумко, Михаил Аугуст, Анна Добрыднева.</p> <p><img class=

Приключенческий боевик «Кингс Мэн»

Приквел к серии фильмов , выходившие на экраны в 2014 и 2017 годах. Созданы по комиксам, которые впервые вышли в 2012 году.
В 1902 году Орландо, герцог Оксфордский (Рейф Файнз), четко для себя решил, что миру крайне необходима специальная секретная служба, которая делала невозможным вооруженные конфликты и человеческие жертвы. Поводом для этого стало убийство его жены, когда она работала для Красного Креста в зоне вооруженного конфликта. От замысла до полноценной работы тайной службы прошло немало насыщенных борьбой за справедливость лет. -shhonbspnovogo-unbspstolichnih-kinoteatrah-7504b47.jpg» alt=»Настоящий Санта и новый «Крик»: что нового в столичных кинотеатрах» />

Фильм /strong>

25 лет прошло с тех пор, как провинциальный городок Вудсборо всколыхнула серия кровавых убийств. Ужасные события только начали стираться из памяти, как новый убийца надел такую ​​же маску и отправился на охоту. Выжившие много лет назад полны решимости противостоять маньяку и сегодня.
Лента режиссеров Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта является пятой в известной франшизе. Первый фильм из серии вышел на экраны в 1996 году.

Настоящий Санта и&nquo ;: что нового в столичных кинотеатрах

«Мой волк»

Когда у 8-летней Виктории (Шанна Кеил) исчезла мама, девочка перестала говорить. Чтобы наладить более тесные отношения с дочерью, папа Виктории Стефан (Венсан Эльбаз) отправляется вместе с ней вверх. Здесь есть надежда на улучшение эмоционального состояния девочки. Местный пастух дарит Виктории щенка и предлагает назвать его «Секрет». Только после этого ребенок начинает говорить и заново учится радоваться жизни. Идет время и Стефан все яснее понимает, что это пушистое создание, которое так обожает его дочь, совсем не собака. Это волчонок, опасный хищник. Но убедить в этом Викторию невозможно. Тем более, что четырехлапый друг никак не проявляет агрессивности.

День рождения Моцарта и музыка украинских композиторов: подготовившая киевлянам филармония в январе

Мария КАТАЕВА, « Вечерний Киев»

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