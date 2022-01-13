Настоящий Санта и новый «Крик»: что нового в столичных кинотеатрах
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В четверг на широкие экраны выходит подборка кинопремьер
Традиционно в четверг на большие экраны выходит новая подборка кинопремьер. зрителей ждет украинская лирическая комедия о новогодних чудесах, британско-американский боевик пор секретную службу, новый фильм ужасов «Крик» и семейную драму о дружбе девочки и волка.
Приключенческий боевик «Кингс Мэн»
Приквел к серии фильмов , выходившие на экраны в 2014 и 2017 годах. Созданы по комиксам, которые впервые вышли в 2012 году.
В 1902 году Орландо, герцог Оксфордский (Рейф Файнз), четко для себя решил, что миру крайне необходима специальная секретная служба, которая делала невозможным вооруженные конфликты и человеческие жертвы. Поводом для этого стало убийство его жены, когда она работала для Красного Креста в зоне вооруженного конфликта. От замысла до полноценной работы тайной службы прошло немало насыщенных борьбой за справедливость лет. -shhonbspnovogo-unbspstolichnih-kinoteatrah-7504b47.jpg» alt=»Настоящий Санта и новый «Крик»: что нового в столичных кинотеатрах» />
Фильм /strong>
25 лет прошло с тех пор, как провинциальный городок Вудсборо всколыхнула серия кровавых убийств. Ужасные события только начали стираться из памяти, как новый убийца надел такую же маску и отправился на охоту. Выжившие много лет назад полны решимости противостоять маньяку и сегодня.
Лента режиссеров Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта является пятой в известной франшизе. Первый фильм из серии вышел на экраны в 1996 году.
«Мой волк»
Когда у 8-летней Виктории (Шанна Кеил) исчезла мама, девочка перестала говорить. Чтобы наладить более тесные отношения с дочерью, папа Виктории Стефан (Венсан Эльбаз) отправляется вместе с ней вверх. Здесь есть надежда на улучшение эмоционального состояния девочки. Местный пастух дарит Виктории щенка и предлагает назвать его «Секрет». Только после этого ребенок начинает говорить и заново учится радоваться жизни. Идет время и Стефан все яснее понимает, что это пушистое создание, которое так обожает его дочь, совсем не собака. Это волчонок, опасный хищник. Но убедить в этом Викторию невозможно. Тем более, что четырехлапый друг никак не проявляет агрессивности.
День рождения Моцарта и музыка украинских композиторов: подготовившая киевлянам филармония в январе
Мария КАТАЕВА, « Вечерний Киев»