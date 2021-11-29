Наследие Омельченко: появившееся в столице за две каденции на должности городского головы
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Александр Омельченко — человек-эпоха украинской столицы. Фото: Борис Корпусенко
29 ноября в Киеве прощались с бывшим главой столицы Александром Омельченко — председателем фракции «Единство» в Киевсовете, главой КГГА (1995-2006 гг.), мэром столицы (1999-2000) жизнь в возрасте 83 лет от осложнений коронавируса.
С именем Александра Омельченкосвязана целая эпоха в истории Киева. Он имел репутацию крепкого хозяйственника и пользовался большим авторитетом среди коллег и высокопоставленных должностных лиц. За время его работы на должности Киевского городского головы украинская столица переживала яркий период развития и развития.
Александр Омельченко во время заседания Киевсовета. Фото: Борис Корусенко
«Вечерний Киев» вспоминает величайшие достижения Александра Омельченко, которые и сегодня имеют большое влияние на жизнь многих киевлян.
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Восстановление культовых сооружений и шедевров архитектуры
Михайловский Златоверхий Собор. Фото: Борис Корпусенко
Успенский собор-главная Святыня Лавры. Фото: Борис Корпусенко
Под руководством Сан Саныча, как его называли коллеги и друзья, Киев изменился. Были возрождены знаковые здания, которые сегодня являются визитками не только столицы, но и Украины. Особое внимание мэр уделил восстановлению утраченных за советское время выдающихся культовых сооружений. За его первую каденцию были отреставрированы: Церковь на Аскольдовой Могиле и Пантелеймоновский собор в Феофании. -kadenciyi-nanbspposadi-miskogo-golovi-02ca6cf.jpg» alt=»Наследие Омельченко: что появилось в столице за две каденции на новой должности городского головы» />
Фото: Борис Корпусенко
Были отстроены: Церковь Богородицы Пирогощи — старейший храм Подола, воссозданный в архитектурных формах древнерусских храмов (1997-98), Михайловский Златоверхий Собор (1997-98), Успенский собор Киево-Печерской Лавры, разрушенный во время войны на Почтовой Площади, где отпевали Тараса Шевченко (2003-2004).
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Александр Омельченко и Патриарх Филарет на освящении святыни в 1998 году. Фото: Национальный союз фотохудожников Украины
Также был заложен камень на восстановление Никольского военного собора — уникальной святыни, построенной на средства Ивана Мазепы. Разрабатывались проекты восстановления Сретенской церкви и Десятинной церкви, которые так и не удалось реализовать.
Среди других, построенных во времена Омельченко, святынь есть часовня Николая Чудотворца на воде, Преображенский собор на Теремках, Храм Рождества Христова на Оболони.
Киев Южный — новый железнодорожный вокзал столицы. Фото из открытых источников
2001 года была проведена реконструкция Центрального вокзала, в рекордные сроки (за 6 месяцев) и был построен Южный вокзал, соединенный с Центральным вокзалом пешеходным переходом (конкорсом). Открытие Южного вокзала должно было разгрузить пассажиропоток Центрального железнодорожного вокзала.
Южный вокзал стал одной из новых визиток Киева. Как и храм Святого Георгия Победителя, который был построен только за 72 дня. Святыня считается главным Собором Железнодорожников Украины.
Открытие новых станций столичного метрополитена
За 2 каденции Александра Омельченко столичная подземка увеличилась на 8 станций. Фото: Борис Корпусенко
За 2 каденции на должности Киевского городского Председателя Александр Омельченко открыл 8 станций метро: Лукьяновскую (1996), Печерскую (1997), (2000), Житомирскую и Академгородок (2003), Сырец (2004), Бориспольскую (2005), Кирилица (2006).
Также во времена Александра Омельченко был открыт второй выход станции метро «Дарница».
Интересным фактом из жизни столицы времен Сан Саныча является то, что через год после открытия станции «Лукьяновская» в здании открылся первый в Киеве МакДональдз. Очереди на посещение заведения побили все рекорды.
Оболонская набережная и новая застройка микрорайона
Любимое место для прогулок многих киевлян начали обустраивать в начале 2000-х годов. В то же время начинает появляться городок из коттеджей, новая высотная застройка, сформировавшая архитектурное лицо местности и пешеходная зона вдоль Днепра, которую украшает аллея из скульптур, кованные фонари и лавочки. Украины в области архитектуры в 2003 году.
Музей воды
Музей воды. Фото из открытых источников
Водно-информационный центр, или Музей воды, открыли в 2003 году. Его разместили в самой старой в Киеве водонапорной башне, которая находилась в довольно заброшенном состоянии. Проект музея создан совместно с датскими мастерами. Музей воды стал одним из первых современных музеев нашего города и не теряет популярности среди посетителей по сегодняшний день. Особенно его любят дети и молодежь.
Также, в каденцию Александра Омельченко была создана экспозиция «Киев в миниатюре» в Гидропарке и восстановлен музей «Киевская крепость».
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Кукольный театр. Фото: Борис Корпусенко
Новое сооружение для одного из самых старых в Украине кукольных театров было построено в 2005 году. Здание, имеющее образ сказочного дворца с первых дней покорило сердца киевлян и неоднократно признавалось одним из самых красивых построек нашего города. Синагогу Бродского, где в советское время размещался театр, вернули еврейской общине для проведения богослужений.
Улица Протасов Яр
Улица Протасов Яр. Фото из открытых источников.
В начале 2000-х улица была основательно реконструирована — вместо неширокой извилистой дороги проложена скоростная автомагистраль. Тогда же была проложена новая троллейбусная линия №40, которая была торжественно открыта, вместе с реконструированной улицей, 23 августа 2003 года.
Через Протасов Яр жители Соломенки менее чем за полчаса могут добраться до станций метро Олимпийская, Дворец Украина или Дворец Спорта.
Бюветы< /p>
Во времена Омельченко в столице появились бюветы питьевой воды. Фото: Борис Корпусенко
По инициативе Александра Омельченко были открыты первые 17 артезианских скважин для прямой раздачи подземной воды, то есть без какой-либо химической обработки. Глубина бурения таких скважин от 90 до 340 метров. Сейчас в столице таких бюветов 203.
Киевляне охотно пользуются водой из столичных бюветов. Фото: Борис Корпусенко
Показатели, по которым проводится мониторинг качества артезианской воды (более 70), были определены с учетом гигиенических требований к питьевой воде, установленных государственными стандартами Украины.
Реконструкция Майдана Незалежности
Площадь Независимости. Фото: КГГА
В 2001 году была проведена масштабная реконструкция Майдана Незалежности по случаю 10-й годовщины Независимости Украины. Появились новые памятники, скульптуры и фонтаны.
В композиционном центре площади был построен Монумент Независимости. Это колонна, увенчанная фигурой Берегини с калиновой ветвью в руках. Высота монумента — 61 метр. Отдельные элементы скульптуры — калиновая ветвь, орнамент на одежде и ленты венка покрыты золотом. kadenciyi-nanbspposadi-miskogo-golovi-073b0de.jpg» alt=»Наследие Омельченко: что появилось в столице за две каденции на должности городского головы» />
Реконструкция главной площади. Фото из открытых источников. Омельченко: что появилось в столице за две каденции на должности городского головы» />
Однако многие киевляне до сих пор ностальгируют по старому фонтану-рулетке. Неоднозначно восприняли строительство Лядских ворот, которые увенчивает Архистратиг Михаил — покровитель Киева, которого в шутку называют Бэтмен. Под площадью построили ТРЦ «Глобус».
Бессарабский квартал
Бессарабский квартал. Фото: Kan development
Во времена Омельченко, в столице начали сооружать торгово-развлекательные и количество бизнес-центров. В 2001 году в центральной части города появился ТЦ «Метроград», простирающийся под землей от станции метро Площадь Льва Толстого до самого Крещатика. Одновременно происходит реконструкция Бессарабского квартала, ознаменовавшаяся строительством офисного центра Арена — Сити.
Футбольный клуб «Арсенал»
Болельщики ФК «Арсенал» Фото
В 2001 году Александр Омельченко стал инициатором и основателем в столице нового футбольного клуба. Однако высокого результата его подопечные не достигли, оставаясь в лучшие свои годы только в середине турнирной таблицы Чемпионата Украины.
За каденцию мэра Леонида Черновецкого финансирование клуба значительно сократилось. Клуб несколько раз менял владельцев и имел довольно трагическую судьбу… Полностью киевский ФК «Арсенал» расформировали в 2019 году. shhonbspzjavilosja-unbspstolici-zanbspdvi-kadenciyi-nanbspposadi-miskogo-golovi-61476f6.jpg» alt=»Наследие Омельченко: что с’появилось в столице за Александра Омельченко Киев переживал стремительное развитие по сравнению с советскими временами. Фото:
Еще одним важным достижением Александра Омельченко была подготовка и проведение на высоком уровне Первого Евровидения в Киеве в 2004. Александр Омельченко бесспорно справился с поставленной целью почти безупречно…
Напомним, что в этом Вечерний Киев» имел возможность пообщаться с Александром Омельченко, где он отметил, что Центральная власть должна понять, что путь Украины в Европу лежит через Киев.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»