Наследие Омельченко: появившееся в столице за две каденции на должности городского головы

magictr | 29.11.2021 | Политика | Комментариев нет

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Александр Омельченко — человек-эпоха украинской столицы. Фото: Борис Корпусенко

29 ноября в Киеве прощались с бывшим главой столицы Александром Омельченко — председателем фракции «Единство» в Киевсовете, главой КГГА (1995-2006 гг.), мэром столицы (1999-2000) жизнь в возрасте 83 лет от осложнений коронавируса.

С именем Александра Омельченкосвязана целая эпоха в истории Киева. Он имел репутацию крепкого хозяйственника и пользовался большим авторитетом среди коллег и высокопоставленных должностных лиц. За время его работы на должности Киевского городского головы украинская столица переживала яркий период развития и развития.

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Александр Омельченко во время заседания Киевсовета. Фото: Борис Корусенко

«Вечерний Киев» вспоминает величайшие достижения Александра Омельченко, которые и сегодня имеют большое влияние на жизнь многих киевлян.

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Восстановление культовых сооружений и шедевров архитектуры

Спад в столице за две каденции на должности городского головы

Михайловский Златоверхий Собор. Фото: Борис Корпусенко

Спад в столице за две каденции на должности городского головы

Успенский собор-главная Святыня Лавры. Фото: Борис Корпусенко

Под руководством Сан Саныча, как его называли коллеги и друзья, Киев изменился. Были возрождены знаковые здания, которые сегодня являются визитками не только столицы, но и Украины. Особое внимание мэр уделил восстановлению утраченных за советское время выдающихся культовых сооружений. За его первую каденцию были отреставрированы: Церковь на Аскольдовой Могиле и Пантелеймоновский собор в Феофании. -kadenciyi-nanbspposadi-miskogo-golovi-02ca6cf.jpg» alt=»Наследие Омельченко: что появилось в столице за две каденции на новой должности городского головы» />

Фото: Борис Корпусенко

Были отстроены: Церковь Богородицы Пирогощи — старейший храм Подола, воссозданный в архитектурных формах древнерусских храмов (1997-98), Михайловский Златоверхий Собор (1997-98), Успенский собор Киево-Печерской Лавры, разрушенный во время войны на Почтовой Площади, где отпевали Тараса Шевченко (2003-2004).

Спад в столице за две каденции на должности городского головы

Освящение Михайловского Златоверхого. Фото: Национальный союз фотохудожников Украины. «Наследие Омельченко: что появилось в столице за две каденции на должности городского головы» />

Александр Омельченко и Патриарх Филарет на освящении святыни в 1998 году. Фото: Национальный союз фотохудожников Украины

Также был заложен камень на восстановление Никольского военного собора — уникальной святыни, построенной на средства Ивана Мазепы. Разрабатывались проекты восстановления Сретенской церкви и Десятинной церкви, которые так и не удалось реализовать.

Среди других, построенных во времена Омельченко, святынь есть часовня Николая Чудотворца на воде, Преображенский собор на Теремках, Храм Рождества Христова на Оболони.

Наследие Омельченко: что головы ожидаются | /p> Часовня Святого Николая на воде. Фото из открытых источников</p> <p>Также он внес большой вклад в реконструкцию здания Национальной филармонии в 1996 году. Другим важным достижением по спасению памятников были реставрационные работы и восстановление интерьеров в Доме с Химерами — выдающегося творения архитектора Владислава Городецкого. Киев — Южный</strong></p> <p><img class=

Киев Южный — новый железнодорожный вокзал столицы. Фото из открытых источников

2001 года была проведена реконструкция Центрального вокзала, в рекордные сроки (за 6 месяцев) и был построен Южный вокзал, соединенный с Центральным вокзалом пешеходным переходом (конкорсом). Открытие Южного вокзала должно было разгрузить пассажиропоток Центрального железнодорожного вокзала.

Южный вокзал стал одной из новых визиток Киева. Как и храм Святого Георгия Победителя, который был построен только за 72 дня. Святыня считается главным Собором Железнодорожников Украины.

Открытие новых станций столичного метрополитена

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За 2 каденции Александра Омельченко столичная подземка увеличилась на 8 станций. Фото: Борис Корпусенко

За 2 каденции на должности Киевского городского Председателя Александр Омельченко открыл 8 станций метро: Лукьяновскую (1996), Печерскую (1997), (2000), Житомирскую и Академгородок (2003), Сырец (2004), Бориспольскую (2005), Кирилица (2006).

Также во времена Александра Омельченко был открыт второй выход станции метро «Дарница».

Наследие Омельченко: что головы появились в Интересным фактом из жизни столицы времен Сан Саныча является то, что через год после открытия станции «Лукьяновская» в здании открылся первый в Киеве МакДональдз. Очереди на посещение заведения побили все рекорды.

Оболонская набережная и новая застройка микрорайона

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Любимое место для прогулок многих киевлян начали обустраивать в начале 2000-х годов. В то же время начинает появляться городок из коттеджей, новая высотная застройка, сформировавшая архитектурное лицо местности и пешеходная зона вдоль Днепра, которую украшает аллея из скульптур, кованные фонари и лавочки. Украины в области архитектуры в 2003 году.

Музей воды

Наследие Омельченко: что появилось в столице за две каденции на должности городского головы

Музей воды. Фото из открытых источников

Водно-информационный центр, или Музей воды, открыли в 2003 году. Его разместили в самой старой в Киеве водонапорной башне, которая находилась в довольно заброшенном состоянии. Проект музея создан совместно с датскими мастерами. Музей воды стал одним из первых современных музеев нашего города и не теряет популярности среди посетителей по сегодняшний день. Особенно его любят дети и молодежь.

Также, в каденцию Александра Омельченко была создана экспозиция «Киев в миниатюре» в Гидропарке и восстановлен музей «Киевская крепость».

Новый Кукольный театр. .jpg» alt=»Наследие Омельченко: что с’явилось в столице за две каденции на должности городского головы» />

Кукольный театр. Фото: Борис Корпусенко

Новое сооружение для одного из самых старых в Украине кукольных театров было построено в 2005 году. Здание, имеющее образ сказочного дворца с первых дней покорило сердца киевлян и неоднократно признавалось одним из самых красивых построек нашего города. Синагогу Бродского, где в советское время размещался театр, вернули еврейской общине для проведения богослужений.

Улица Протасов Яр

Улица Протасов Яр. Фото из открытых источников.

В начале 2000-х улица была основательно реконструирована — вместо неширокой извилистой дороги проложена скоростная автомагистраль. Тогда же была проложена новая троллейбусная линия №40, которая была торжественно открыта, вместе с реконструированной улицей, 23 августа 2003 года.

Через Протасов Яр жители Соломенки менее чем за полчаса могут добраться до станций метро Олимпийская, Дворец Украина или Дворец Спорта.

Бюветы< /p>

Во времена Омельченко в столице появились бюветы питьевой воды. Фото: Борис Корпусенко

По инициативе Александра Омельченко были открыты первые 17 артезианских скважин для прямой раздачи подземной воды, то есть без какой-либо химической обработки. Глубина бурения таких скважин от 90 до 340 метров. Сейчас в столице таких бюветов 203.

Спад в столице за две каденции на должности городского головы

Киевляне охотно пользуются водой из столичных бюветов. Фото: Борис Корпусенко

Показатели, по которым проводится мониторинг качества артезианской воды (более 70), были определены с учетом гигиенических требований к питьевой воде, установленных государственными стандартами Украины.

Реконструкция Майдана Незалежности

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Площадь Независимости. Фото: КГГА

В 2001 году была проведена масштабная реконструкция Майдана Незалежности по случаю 10-й годовщины Независимости Украины. Появились новые памятники, скульптуры и фонтаны.

В композиционном центре площади был построен Монумент Независимости. Это колонна, увенчанная фигурой Берегини с калиновой ветвью в руках. Высота монумента — 61 метр. Отдельные элементы скульптуры — калиновая ветвь, орнамент на одежде и ленты венка покрыты золотом. kadenciyi-nanbspposadi-miskogo-golovi-073b0de.jpg» alt=»Наследие Омельченко: что появилось в столице за две каденции на должности городского головы» />

Реконструкция главной площади. Фото из открытых источников. Омельченко: что появилось в столице за две каденции на должности городского головы» />

Однако многие киевляне до сих пор ностальгируют по старому фонтану-рулетке. Неоднозначно восприняли строительство Лядских ворот, которые увенчивает Архистратиг Михаил — покровитель Киева, которого в шутку называют Бэтмен. Под площадью построили ТРЦ «Глобус».

Бессарабский квартал

Наследие Омельченко подтвердилось  должности городского головы

Бессарабский квартал. Фото: Kan development

Во времена Омельченко, в столице начали сооружать торгово-развлекательные и количество бизнес-центров. В 2001 году в центральной части города появился ТЦ «Метроград», простирающийся под землей от станции метро Площадь Льва Толстого до самого Крещатика. Одновременно происходит реконструкция Бессарабского квартала, ознаменовавшаяся строительством офисного центра Арена — Сити.

Футбольный клуб «Арсенал»

появилось в столице за две каденции на должности городского головы

Болельщики ФК «Арсенал» Фото

Спад в столице по две каденции на должности городского головы

В 2001 году Александр Омельченко стал инициатором и основателем в столице нового футбольного клуба. Однако высокого результата его подопечные не достигли, оставаясь в лучшие свои годы только в середине турнирной таблицы Чемпионата Украины.

За каденцию мэра Леонида Черновецкого финансирование клуба значительно сократилось. Клуб несколько раз менял владельцев и имел довольно трагическую судьбу… Полностью киевский ФК «Арсенал» расформировали в 2019 году. shhonbspzjavilosja-unbspstolici-zanbspdvi-kadenciyi-nanbspposadi-miskogo-golovi-61476f6.jpg» alt=»Наследие Омельченко: что с’появилось в столице за  Александра Омельченко Киев переживал стремительное развитие по сравнению с советскими временами. Фото:

Еще одним важным достижением Александра Омельченко была подготовка и проведение на высоком уровне Первого Евровидения в Киеве в 2004. Александр Омельченко бесспорно справился с поставленной целью почти безупречно…

Напомним, что в этом Вечерний Киев» имел возможность пообщаться с Александром Омельченко, где он отметил, что Центральная власть должна понять, что путь Украины в Европу лежит через Киев.

Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»

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