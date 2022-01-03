Насилие было всегда, но раньше об этом не говорили, — Марина Хонда.
Марина Хонда
Заместитель председателя КГГА рассказала о развитии киевской системы противодействия домашнему насилию.
Последние годы в Киеве активно перестраивают сеть заведений для лиц, страдающих тиранией. Сейчас в городе работают центры, где приютят пострадавших, а в прошлом году на обоих берегах столицы открыли первые кризисные комнаты.
Параллельно продолжаются ремонты в новых заведениях, открывают курсы для женщин, которые не имеют личных средств к существованию и в круглосуточном режиме предоставляют консультации по специальной горячей линии. И сейчас систему, которую уже выстроил Киев, можно ставить в пример другим городам Украины.
Насилие, к сожалению, было всегда, но раньше об этом не говорили, — убеждает в интервью Укринформу заместительница главы КГГА Марина Хонда, которая занимается социальной политикой города. Изменения в законодательства относительно ответственности произошли только в 2018-2019 годах, что стало отправной точкой. И внедрить систему помощи — это длительный процесс.
«Мы переформатировали работу убежища. Человеку в кризисной ситуации нужна реальная помощь специалистов: кризисного психолога, бесплатного юриста, врача, психолога для ребенка, социального работника. Именно такая мультидисциплинарная команда и работает с пострадавшими в убежище. Помещение оборудовано как тайное, никто его адрес не знает. Такой подход дает результат», — рассказала Марина Хонда.
Она также вспомнила о том, что недавно в столице открыли еще одно городское убежище для пострадавших от насилия.
«Приют — это уже возможность от 3-х до 6-и месяцев проживать там, когда есть проблемы, когда готовится развод, когда нужно психологически адаптироваться. Все это сопровождалось постоянными информационными кампаниями, и такие подходы помогли нам создать действенную систему. За год в Киеве зафиксировано 23 тысячи обращений относительно домашнего насилия. Но это не означает, что случаев стало больше. Это говорит о том, что проблему не умалчивают, пострадавшие уже не будут терпеть и вырываются из круга насилия», — говорит она. Заместитель председателя КГГА также призвала не молчать о случаях домашнего и гендерно обусловленного с помощью.
Раньше в столице заработал телефон доверия 15-00, открыли две кризисные комнаты, успешно работают два приюта и комнаты, «дружественная к опросу детей» на Дарнице.
Первая кризисная комнату открыли на правом берегу в мае, а вторую на левом — в ноябре. Чтобы уберечь от обидчиков, адреса комнат не разглашают. Попасть туда может каждый человек, вызвав полицию, обратившись лично в Киевский городской Центр гендерного равенства, предотвращение и противодействие насилию, или к социальным службам, которые подготовят направление.
Можно позвонить также на «горячую линию» 15-00 со стационарного телефона или 272-15-00 — с мобильного. Получить помощь можете также, написав на эл. адрес [email protected], или обратившись в Центр на ул. Ильенко, 20.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»