Наши зенитчики продемонстрировали удивительный результат: за 18 минут сбили четыре вражеских вертолета
На фронт прибыли до 500 мобилизованных россиян, у них советские шлемы и плохие автоматы, а Украине западные партнеры поставляют современное вооружение.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие:Сегодня украинские воины отбили восемь вражеских атак и уничтожили четыре вертолета противника. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Детали и комментарии:«Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку, наносит удары по критической инфраструктуре и жилым районам, — говорит пресс-секретарь главного органа управления войсками Александр Штупун. ракетные и четыре авиационные удары, совершили до 10 обстрелов с РСЗО.Удары противника подверглись объектам и мирным гражданам более 10 населенных пунктов, среди них – Малые Щербаки, Очаков, Никополь и Мирное. объекты на территории Запорожской и Николаевской областей».
Сохраняется угроза задачи ракетных и авиаударов, а также применение БпЛА “Shahed-136” с территории республики Беларусь. Там идет комплексная проверка вооруженных сил с отработкой учебно-боевых задач.
На всех направлениях враг осуществил обстрелы из разных видов вооружения почти 90 населенных пунктов. Больше – более 40 –; на Южнобужском направлении.
«За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадово, Бахмутское, Иванград, Бахмут, Соледарь, Спирно, Майорск и Красногоровка», – информируют в Генштабе ВСУ. – Авиация Сил обороны нанесла 27 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шесть зенитных ракетных комплексов противника».
«Сегодня зенитные ракетные подразделения сбили по меньшей мере четыре вертолета противника, которые осуществляли огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении, – сообщает командование Воздушных сил. – По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от рашистов территории, остальные – за линией фронта».
В зону боевых действий для восполнения потерь противника на временно захваченных территориях прибыли до 500 мобилизованных российских военнослужащих. Характерны признаки так называемого «молодого пополнения»: как средства защиты шлемы советского образца и автоматы АК-12, негативно себя зарекомендовавшие во время боев.
По информации Генштаба ВСУ, идет подготовка до 200 мобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения РФ. В самой бригаде после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорты на увольнение или досрочное расторжение контракта. И это вполне закономерно. Ведь российское оружие значительно уступает вооружению, которое предоставляют нам западные партнеры.
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Между тем в Украину продолжает поступать вооружение от западных партнеров. >
«Новая эра противовоздушной обороны началась в Украине. IRIS-T из Германии уже здесь. На подходе американские NASAMS. Это только начало. И нам нужно больше. Нет сомнений, что Россия является террористическим государством. Существует моральный долг защищать небо над Украиной, чтобы спасти наших людей», – написал в Twitter Министр обороны Украины Алексей Резников.
Украина в течение нескольких ближайших недель получит дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки PzH 2000. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Германии.
Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму свыше $47 миллионов. Об этом сообщает CBC.
Основная тема двух заседаний министров обороны стран-союзниц Киева, которые проходят сегодня-завтра в Брюсселе, – больше систем противоракетной обороны для Украины.