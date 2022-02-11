Наши усилия направлены на то, чтобы преодолеть возможные провокации и выстоять в условиях военного нападения, — Виталий Кличко
Виталий Кличко. Фото прессслужбы мэра
Объекты критической и социальной инфраструктуры столицы работают в режиме подготовки к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации.
Городские службы сегодня уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера. Киев — мегаполис. И имеет разветвленную и сложную инфраструктуру жизнеобеспечения, стабильная работа которой в чрезвычайной ситуации — или самая главная задача. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить или преодолеть как возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения. И мы действуем по четкому плану. Сегодня силы и средства гражданской защиты Киева (это коммунальные службы, аварийно-спасательные службы и другие) составляют: 13,5 тысячи человек личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются и силы территориальной бригады для обороны Киева», — подчеркнул мэр столицы.
Он отметил, что важным для стабильности ситуации и жизнеобеспечения города является бесперебойное энерго-, тепло- и водоснабжение.
«В координации с НЭК „Укрэнерго“ мы нашли возможности и обеспечили дополнительное производство электроэнергии на наших ТЭЦ. Декабрь-январь в постоянной работе находятся 3-4 блока. Это позволяет обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева. Прежде медицинских учреждений, предприятий критической инфраструктуры. Созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом и ТЭЦ столицы на период до 10 суток. Объекты критической инфраструктуры, как и весь Киев, перешли в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации. Предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью в случае отсутствия мобильной связи и интернета»,— подчеркнул Виталий Кличко.
Совершенствует столица и систему оповещения, которая охватывает как отдельно персонал городских служб, так и населения. Разработали также новую систему оповещения, аналогов которой в Украине нет. На ее строительство планируют выделить из бюджета города почти 11 млн грн.
В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации— на уровне КГГА и в каждом районе. Утвержден План эвакуации населения. Он определяет места расположения сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения.
«Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи пригодных укрытий, то на сегодняшний день увеличили их количество втрое. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ, которые расположены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работающей смены. И почти 4500 сооружений двойного использования (подземных паркингов и переходов, углубленных станций метро, подвалов и полуподвалов)», — подчеркнул мэр Киева.
С расположением хранилищ можно ознакомиться на карте, которая размещена на сайте КГГА. В мирное время сооружения двойного использования могут использоваться для хозяйственной деятельности. А в случае чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению.
Он отметил, что уже две недели продолжаются тематические учения с педагогическими коллективами и родителями в школах. Разработаны инструкции, как действовать и различным учреждениям и учреждениям, учитывая специфику их работы — медучреждениям, школам и садам, учреждениям социальной защиты и других.
«Выполнение этих и других задач невозможно, если наши усилия и скоординированы, если не будет взаимодействия и сотрудничества на всех уровнях. Сегодня нужно руководствоваться интересами национальной безопасности и защиты нашего государства и его граждан!» — подчеркнул Виталий Кличко.
Ранее он рассказал, чем может обернуться возможное нападение России на Украину, и еще раз подчеркнул важность поддержки дружественных стран. Виталий Кличко регулярно комментирует ситуацию иностранным СМИ. Так, недавно в эфире телеканала BBC World News он рассказал, или, по его мнению, переговоры смогут решить напряженную ситуацию.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»