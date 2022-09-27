Наши войска уволили Купянск-Узловой в Харьковской области
Почему для ВСУ было очень важно взять под контроль этот населенный пункт?
Событие: ВСУ освободили от российских купантов Купянск-Узловой. Этот поселок находился под оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения в Украину, сообщил в эфире всеукраинского телемарафона председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов
Детали и комментарии:«Купянск-Узловой – это одна из крупнейших железнодорожных логистических развязок на территории Харьковской области. С первого часа полномасштабной войны она была оккупирована. Враг ее сильно оборонял и удерживал. Благодаря успешной военной операции Вооруженные силы ее отбили и полностью контролируют» , – сообщил Олег Синегубов.
Председатель ОВА отметил, что Купянск-Узловой наряду с Изюмом был важным для оккупантов как путь для опрокидывания военной техники на территорию Донецкой и Луганской областей.
Купянск-Узловой соединен железной дорогой со станциями Харьков, Святогорск, Попасная, Купянск-Южный, валуйки и белгород. Поселок площадью 4,42 квадратного километра непосредственно примыкает к городу Купянск и административно относится к полностью расположенной Купянской объединенной территориальной общине. на восточном берегу реки Оскол.
Этот поселок вместе с Купянском был оккупирован российскими войсками 27 февраля. 10 сентября украинские войска освободили город Купянск, раскинувшийся на обоих берегах реки.
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«Каждый метр украинской земли освобождается тяжелыми усилиями, поскольку враг взимает резервы. По состоянию на сей день временно захваченными остаются менее 6% Харьковской области», – отметил Олег Синегубов.
Также 27 сентября стало известно, что ВСУ выбили российских захватчиков из еще одного села в Харьковской области. На этот раз украинские власти вернулись в Пески-Радьковские. Это второй по размеру населенный пункт Боровской общины, где до войны проживало около 2 тысяч человек.
В целом с начала контрнаступления в Харьковской области Вооруженных сил Украины освобождены 454 населенных пункта. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Телеграмм-канале. По его словам, в уволенных населенных пунктах региона начали работу 14 отделов полиции, 78 фельдшерских пунктов, 23 органа местного самоуправления, 10 отделений «Укрпочты» и 90 учебных заведений обучают детей онлайн. Также заработали 6 башен мобильной связи, 27 объектов газоснабжения и 23 объекта электроснабжения.