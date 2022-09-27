Наши войска отбили десять атак, уничтожили вражеский самолет и пять беспилотников
Рашисты целенаправленно запускали по Умани дроны-камикадзе, чтобы атаковать евреев-хасидов.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие :За текущие сутки подразделения ВСУ отразили атаки противника в районах Соледара, Майорска, Курдюмовки, Зайцева, Бахмута, Бахмутского, Выемки, Спорного, Первомайского и Каменки и уничтожили шесть воздушных целей врага. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Детали и комментарии: «Российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и жилые дома украинцев, – рассказывает Александр Штупун, спикер главного органа управления войсками За сутки противник нанес два ракетных и шесть авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам»
От вражеского огневого поражения пострадали более 15-ти населенных пунктов. В частности, Запорожье, Николаев, Очаков, Авдеевка, Красногоровка, Полтавка и Марьинка. На Запорожском направлении обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам. Среди них – ndash; Новоселка, Степногорск, Шевченко, Новополь, Времовка, Полтавка и Успеновка. На Южнобужском направлении огневого поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии получили более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В целях ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 50 вылетов БпЛА. сейчас в городе отмечают праздник Рош га-Шана. Об этом изданию «Бабель» сообщили источники в спецслужбах.
«Запланированные террористические акты именно против граждан Израиля – это одно из условий передачи Ираном дронов россии. Как известно, это не первый пример сотрудничества двух террористических стран. Не так давно в Иране сбили украинский гражданский самолет, якобы из-за ошибки. Но за этим случаем просматриваются интересы кремля,» – заявили в спецслужбах.
«За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка, информирует Генштаб ВСУ. Для поддержки . наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 10 ударов, подтверждено поражение 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 3 позиций зенитных ракетных комплексов, а также наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 1 самолет Су-25 и 5 БпЛА разного типа. > читайте также: 216-е сутки войны: контрнаступление ВСУ на востоке продолжает набирать обороты, от врага освободили еще одну деревню
Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, в 15 районов скопления живой силы и техники противника, 2 позиции противовоздушной обороны и 3 склада с боеприпасами. Потери уточняются.
«За пять дней ВСУ сбили 15 единиц российской авиации. Большие потери боевых самолетов в войсках России связаны с тем, что оккупанты привлекают все больше авиации вблизи линии фронта. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
«Это связано с тем, что наши войска в разных направлениях ведут контрнаступательные действия и противник привлекает все больше авиации именно на тех направлениях, которые близки к линии фронта», – отметил он.
Юрий Игнат добавил, что в первые месяцы полномасштабного вторжения россия чрезвычайно часто наносила удары крылатыми ракетами по территории Украины. Впрочем, сейчас наблюдаются такие атаки реже. Это может быть пов' связано с тем, что враг, вероятно, бережет их для обстрелов украинских объектов критической инфраструктуры зимой, отметил, что оккупанты начали активно использовать беспилотники для атак, поскольку не имеют неограниченного запаса высокоточных ракет.