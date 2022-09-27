Наши войска отбили десять атак, уничтожили вражеский самолет и пять беспилотников

magictr | 27.09.2022 | Новости | Комментариев нет

Рашисты целенаправленно запускали по Умани дроны-камикадзе, чтобы атаковать евреев-хасидов.

Наши войска отбили десять атак,

Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++

Событие :За текущие сутки подразделения ВСУ отразили атаки противника в районах Соледара, Майорска, Курдюмовки, Зайцева, Бахмута, Бахмутского, Выемки, Спорного, Первомайского и Каменки и уничтожили шесть воздушных целей врага. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Детали и комментарии: «Российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и жилые дома украинцев, – рассказывает Александр Штупун, спикер главного органа управления войсками За сутки противник нанес два ракетных и шесть авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам»

От вражеского огневого поражения пострадали более 15-ти населенных пунктов. В частности, Запорожье, Николаев, Очаков, Авдеевка, Красногоровка, Полтавка и Марьинка. На Запорожском направлении обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам. Среди них – ndash; Новоселка, Степногорск, Шевченко, Новополь, Времовка, Полтавка и Успеновка. На Южнобужском направлении огневого поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии получили более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В целях ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 50 вылетов БпЛА. сейчас в городе отмечают праздник Рош га-Шана. Об этом изданию «Бабель» сообщили источники в спецслужбах.

«Запланированные террористические акты именно против граждан Израиля – это одно из условий передачи Ираном дронов россии. Как известно, это не первый пример сотрудничества двух террористических стран. Не так давно в Иране сбили украинский гражданский самолет, якобы из-за ошибки. Но за этим случаем просматриваются интересы кремля,» – заявили в спецслужбах.

«За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка, информирует Генштаб ВСУ. Для поддержки . наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 10 ударов, подтверждено поражение 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 3 позиций зенитных ракетных комплексов, а также наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 1 самолет Су-25 и 5 БпЛА разного типа. > читайте также: 216-е сутки войны: контрнаступление ВСУ на востоке продолжает набирать обороты, от врага освободили еще одну деревню

Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, в 15 районов скопления живой силы и техники противника, 2 позиции противовоздушной обороны и 3 склада с боеприпасами. Потери уточняются.

«За пять дней ВСУ сбили 15 единиц российской авиации. Большие потери боевых самолетов в войсках России связаны с тем, что оккупанты привлекают все больше авиации вблизи линии фронта. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Это связано с тем, что наши войска в разных направлениях ведут контрнаступательные действия и противник привлекает все больше авиации именно на тех направлениях, которые близки к линии фронта», – отметил он.

Юрий Игнат добавил, что в первые месяцы полномасштабного вторжения россия чрезвычайно часто наносила удары крылатыми ракетами по территории Украины. Впрочем, сейчас наблюдаются такие атаки реже. Это может быть пов' связано с тем, что враг, вероятно, бережет их для обстрелов украинских объектов критической инфраструктуры зимой, отметил, что оккупанты начали активно использовать беспилотники для атак, поскольку не имеют неограниченного запаса высокоточных ракет.

Похожие записи

Об авторе

magictr