Наши войска освободили четыре населенных пункта на Донбассе и сбили два вражеских «Аллигатора» на Херсонщине
В учебных центрах и военных полигонах РФ не хватает офицеров и сержантов для подготовки мобилизованных.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие:Сегодня наши воины освободили три села на Луганщине и одно –; в Донецкой области. А зенитчики Воздушных сил в очередной раз продемонстрировали свое мастерство. уничтожили два вражеских вертолета «Аллигатор».
Детали и комментарии: «24 октября без перерыва на обед с 13.00 по 13.30 в Бериславском районе Херсонщины подразделения Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад воздушного командования «Юг» Воздушных Сил сбили два ударных вертолета Ка-52″, – сообщает командование Воздушных сил.
Также сегодня ВСУ отбили атаки врага в районах Спорного, Соледара, Бахмута, Андреевки, Марьинки и Первомайского. Благодаря успешным действиям наши войска вытеснили оккупантов из Кармазиновки, Мясожаровки и Невского Луганской области и Новосадового в Донецкой области.
«Авиация Сил обороны, в течение текущих суток, нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага и четырех позиций зенитных ракетных комплексов, сообщает Генштаб ВСУ. Украинские ракетные войска и артиллерия за текущую , 10 районов скопления живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и три других важных объекта противника».
По информации Генштаба ВСУ, Российская Федерация продолжает подготовку части мобилизованных лиц на общевойсковых полигонах и подразделениях подготовки специалистов отдельных специальностей. Во время проведения таких занятий противник имеет существенные проблемы из-за некомплекта офицерских и сержантских должностей инструкторско-преподавательского состава учебных частей, полигонов и центров подготовки. Это вызвано гибелью большинства таких специалистов во время боевых действий, а также из-за чрезмерного количества мобилизованных. Нередки факты назначения на подобные должности лиц рядового состава, которые только что подписали контракт и имеют хоть какой-то боевой опыт.
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Командование российских оккупационных войск пытается поднять уровень морально-психологического состояния военнослужащих за счет командировки в боевые подразделения на территорию Украины служителей русской православной церкви из Самарской области. Но большинство из них отказываются от поездок в район ведения боевых действий в связи с опасностью и отсутствием средств защиты.
Мобилизированных россиян начали снабжать бронежилетами и шлемами иранского производства. Также из Ирана в РФ прибывают новые группы «советников» по применению беспилотников.
«Из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных необходимой амуницией собственного производства, с РФ начинает использовать снаряжение иранского производства. В ближайшее время запланирована передача 3000 единиц бронез 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства «Milad» На данный момент иранская амуниция находится на складе 1061 центра материально-технического обеспечения 3-й мотострелковой дивизии, что «Белгородсбки1й области», отмечают в Генштабе. советников для оказания помощи россиянам в боевом применении беспилотников нового типа «Arash-2» и иранских ракет класса «земля-земля».Их поставки планируется начать уже в ближайшее время. Также, из Ирана в Джанкой отбыла группа советников корпуса стражей исламской революции оказание помощи в боевом применении и усовершенствовании БпЛА типа «Shahed-136» и «Mohajer-6».