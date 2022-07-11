Наши воины заставили кафиров бежать из-под Марьинки и отбили вражеский штурм у Краснополья.
Противник сосредотачивает усилия на попытках окружения группировки ВСУ в Донецкой области.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ < p>Событие:Основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на установлении окончательного контроля над Луганской областью, попытках окружения группировки ВСУ на Донетчине, содержании сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом и блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.
Детали «На Северском направлении подразделения противника продолжают находиться в приграничных районах брянской и курской областей и демонстрировать свое присутствие применением артиллерии. В частности, враг обстрелял районы Карповичей и Николаевки Черниговской области, – рассказывает представитель Генштаба ВСУ Александр Штупун. – сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск к государственной границе. , Верхнего Салтова и Прудянки».
На Славянском направлении оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии девять населенных пунктов и нанесли авиаудара вблизи Богородичного. В направлении Краснополья наши воины отразили очередной вражеский штурм и свели все попытки врага продвинуться насмарку.
На Краматорском и Бахмутском направлениях подразделения противника обстреляли из артиллерии 19 населенных пунктов и нанесли авиаудары недалеко от четырех сел.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял из артиллерии разных калибров Авдеевку, Карловку, Невельское, Марьинку, Серебряное, Новомихайловку, Владимировку, Павловку, Угледар, Перестройку, Большую Новоселку, Времовку, Времевку, Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Загорное, Гуляйпольское, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Жеребянки и Каменское. Бомбардировал близ Шевченко и Золотой Нивы. Снова, можно уже сказать традиционно, наши воины заставили убегать врага, когда тот попытался наступать в направлении Марьинки.
Российские оккупационные войска подтягивают дополнительные резервы на юге Украины, но процесс идет очень вяло. Об этом на брифинге в медиацентре «Украина» рассказала спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
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«Украинские военные считают, что оккупанты будут искать способы удержать хотя бы те позиции, которые имеют сейчас», – цитирует РИА Новости. отметила пресс-секретарь и добавила, что главные достижения украинских военных на юге сейчас – это поражение командных пунктов и логистических центров – складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
В акватории Черного и Азовского морей в готовности к ракетным ударам противник продолжает удерживать два носителя высокоточного оружия с суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа «Калибр».
< "Оккупанты в Донецке начали очередную волну мобилизации из-за острой нехватки "новой крови" на фронте", – написал в Telegram. советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, попытки россиян провести мобилизацию будут провальными, поскольку мужчин в городе почти не осталось.
Как сообщает Генштаб, Силы обороны наносят врагу потери по всем направлениям, где продолжаются боевые действия, и готовы к любым изменениям оперативной обстановки. В подразделениях российских оккупационных войск все чаще фиксируются случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию.