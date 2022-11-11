Наши воины сбили 2 российских вертолета, уничтожили более 80 кафиров и освободили село на Херсонщине
Часть украинских подразделений вышла к правому берегу Днепра.
Фото: Генштаб A A+ A++
< strong>Событие: Силы обороны продолжают освобождение украинских земель на Херсонском направлении. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке с фронтов.
Детали и комментарии:«В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра. Продолжаются меры по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет предоставлено впоследствии», — сказал он. говорит спикер главного органа управления войсками Александр Штупун.
«В очередном населенном пункте на Херсонщине снова взвился украинский флаг. Его установили воины ССО Украины. В то же время российские триколоры, установленные оккупантами, сбросили на землю. В селе наших воинов радостно встречали местные жители, проведшие в оккупации много месяцев», — сказал он. сообщает Telegram-канал Сил специальных операций.
По уточненной информации, в районе села Днепровка Запорожской области подтверждено уничтожение вражеского вертолета Ми-8. А в Энергодаре поражен пункт управления врага – погибло свыше 50 кафиров а более 40 –; ранены. Также уничтожен вертолет Ка-52.
В результате точных ударов ВСУ по штабу российских оккупационных войск в поселке Червоный Маяк Херсонской области погибли более 30 оккупантов, уничтожены два. танки и четыре грузовика.
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Украинская авиация в течение текущих суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов и три других важных военных объекта противника.
В Херсонской области враг продолжает перегруппировку и принимает меры по перемещению войск на левый берег Днепра. Активно задействует информационный фронт, пытаясь оправдать свои маневры и обвинить ВСУ во вреде местному населению. сообщает оперативное командование «Юг». – Между тем сами оккупанты продолжают грабить населенные пункты, из которых отступают. Наносят максимальный ущерб транспортной и критической инфраструктуре. Относительно местного населения рашисты усиливают полицейский террор, запрещая перемещение по улицам населенных пунктов, усугубляя гуманитарный кризис. Продолжают дооборудование системы оборонных рубежей, минирование дорог, объектов инфраструктуры».
В то же время противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере временно Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
«В течение текущих суток враг нанес три ракетных и девять авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областей. Кроме того, из разных видов вооружений оккупанты обстреляли более полусотни населенных пунктов вдоль лени фронта. В Черном море находится 19 вражеских кораблей, среди которых два надводных ракетоносителя, снаряженные 16 «Калибрами».