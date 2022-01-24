«Нашему государству оружие нужно, чтобы защищаться, а не нападать на кого-то»,— Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА
Виталий Кличко осудил позицию Германии, выступившую против поставок оружия Украине.
Мэр столицы Виталий Кличко дал комментарий немецкому изданию «Bild» о возможном наступлении России. В частности, Кличко отметил, что Украина разочарована тем, что федеральное правительство Германии поддерживает «Северный поток-2». И к тому же выступает против поставок Украине оборонного вооружения и пытается блокировать его поставки, например, Эстонией, которая готова это сделать.
«Такое неоказание помощи выглядит предательством друзей в драматической для нашей страны ситуации — когда российские войска угрожают Украине с ее границ!» — отметил Кличко.
Завершил свой комментарий Виталий Кличко риторическим вопросом: «На чьей стороне сегодня немецкое правительство? На стороне свободы, а значит — Украины? На стороне ли агрессора?». -vitalij-klichko-d9591d5.jpg» alt=»«Нашему государству оружие нужно, чтобы защищаться, а не нападать на кого-то», — Виталий Кличко» />
Поэтому оно призвал немецкое правительство как можно быстрее озвучить свою позицию и «дать четкий сигнал». Ведь в этом конфликте чрезвычайно важна поддержка или неподдержка одной из самых мощных стран Европы. На фоне угрозы нового вторжения России в Украину Литва, Эстония и Латвія выразили готовность передать Украине оружие. Однако разрешение на передачу гаубиц должна предоставить страна-производитель — Германию, которая пока заняла позицию, отличную от США, Великобритании и стран Балтии по поводу помощи в защите от России.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»