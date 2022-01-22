Наше единство и готовность дать отпор агрессору — залог сохранения украинской государственности, — Виталий Кличко
Наше единство и готовность дать отпор агрессору— запор . Фото: сайт КГГА
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Соборности Украины.
Мэр подчеркнул, что сила украинского народа и залог сохранения украинской государственности— в единстве и готовности дать отпор агрессору.
«С Днем Соборности Украины! В этом году этот день, как никогда, символичен и важен для нас. Ведь сегодня, когда Украина под угрозой возможного военного вторжения России, наше единство и готовность дать отпор агрессору — это наша сила и залог сохранения украинской государственности. Мы любим свою страну и готовы и способны защищать свою независимость и свое демократическое будущее! Все вместе! Слава Украине!» — комментирует Виталий Кличко.
Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что на мосту Патона образовали живую цепь и развернули 30 -метровый флаг ко Дню Соборности
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»