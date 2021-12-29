Наша задача — организовать в каждом районе Киева реабилитацию для детей с инвалидностью, — Марина Хонда
Заместитель председателя КГГА Марина Хонда. Фото: Борис Копусенко
В столице строят современную систему социальной реабилитации— от раннего вмешательства до инклюзивно-ресурсных и социально-реабилитационных центров
В последние годы Киев серьезно взялся за развитие сети заведений для детей и взрослых с инвалидностью. Старые центры уже давно отработали свое, а новых — не хватает. Следовательно, заведения либо капитально ремонтируют до неузнаваемости, либо же открывают совершенно новые центры.
В этом году в Киеве открыли отделение трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью, старших 18 лет и готовое к открытию отделения комплексной в Оболонском районе.
В начале следующего года в планах открыть Центр комплексной реабилитации детей с инвалидностью в Дарницком районе. Заместитель председателя КГГА Марина Хонда, которая занимается социальной сферой Киева, отмечает, что задача города сегодня — организовать в каждом районе социальную реабилитацию для детей с инвалидностью.
«Мы идем постепенно: есть дети с инвалидностью до 18, затем социально-трудовая реабилитация, трудовая — 18-35 лет; и 35+ — это люди с инвалидностью, которые не могут быть трудоустроены, или которые могут быть трудоустроены на определенный тип работ. Такой системы реабилитации у нас не было никогда», — рассказала в интервью Укринформу Марина Хонда.
Как пример, она приводит советские времена, когда «инвалидов не было». Но на самом деле они просто сидели дома, их никто не видел, для них не было никаких условий. Были УТОС, УТОГ, в них привлекали людей, которые передвигались.
«Если человек на коляске — он „вычеркивался“, в принципе, из социальной жизни. Никто не говорил о детях с инвалидностью, делали вид, что их не существует, это была проблема родителей. Если ребенок с ментальной инвалидностью, психологическими расстройствами, то его вообще просто отправляли в интернат и забывали об этом ребенке. Хотя в большинстве случаев такие дети могут быть социализированы», — отмечает Марина Хонда.
Следовательно, в Киеве поставили себе задачу организовать систему современной социальной реабилитации — от раннего вмешательства до инклюзивно-ресурсных и социально-реабилитационных центров. Есть дети, которым необходимо дневное пребывание в таких заведениях. Они никогда не попадут в общеобразовательную школу. В заведениях с ребенком работают специалисты, психологи, логопеды, массажисты — на специальном оборудовании, по специальным методикам.
«У нас есть городской центр реабилитации детей, который просто перегружен. В этом году завершили в Оболонском районе новое отделение, в Дарницком завершается — они будут работать с следующего года, уже полное финансирование составлено. В следующем году, так обещают нам строители, завершат крупный объект на ул. Закревского, 3 в Деснянском районе. Еще на пр. Правды, 4— Подольский район. Надеюсь, капитальный ремонт большого центра завершим в Шевченковском районе. В проектировании — строительство в Святошине и Соломенском районе», — добавила на завершение Марина Хонда.
На прошлой неделе в помещении бывшего казино на Оболони обустроили реабилитационный центр. В заведении дети смогут оставаться на целый день, посещать массажиста, дефектолога, психолога, а также проходить физиотерапию со специальными специалистами.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»