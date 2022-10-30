Наша авиация пять раз ударила по врагу, а зенитчики сбили российский вертолет
Оккупанты готовятся к отводу артиллерийских подразделений с правобережья Херсонщины.
В течение суток наша авиация нанесла. ударов по пяти важным объектам врага, а ракетчики и артиллеристы поразили один пункт управления рашистов. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Детали и комментарии: Украинские пилоты ударили однажды району сосредоточения вооружения и военной техники, дважды – – по взводным опорным пунктам, и еще дважды –; по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.
Как сообщает командование Воздушных сил около 16.00 бойцы зенитного ракетного подразделения воздушного командования «Восток» сбили российский ударный вертолет. В целом в течение недели наши воины сбили шесть ударных вертолетов оккупантов и несколько их самолетов. обороны», – отмечают в Генштабе ВСУ.
На фоне ослабления атак на Бахмут рашисты продолжают массированные наступления на украинские позиции в направлении Авдеевки, несмотря на потери. Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил пресс-офицер оперативного командования «Восток» Сергей Череватый.
«Россияне много идут на штурм. Например, на Авдеевском направлении за сутки совершили 41 штурмовое действие. Очень огромные у них потери. Они почему-то не забирают своих погибших солдат. Там все поля покрыты телами и стоит трупная вонь. Это то, о чем они не говорят и чего не дорисовывают», – сказал Череватый, комментируя «достижения российской армии в Украине», которые существуют только в эфире пропагандистских кремлевских телеканалов.
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В предвкушении отступления оккупанты подрывают мосты в Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Им очень страшно, потому что мы очень близко. Россияне взорвали мост через реку Красная возле Краснореченского», – сказал он. написал он в Telegram и опубликовал фото разрушенной переправы.
По информации украинских военных, враг готовится к отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области с последующим их возможным опрокидыванием на другие направления. Для проживания местного гражданского населения там создаются непригодные условия.
В частности, как уточнили в Генштабе, в Новой Каховке с 29 октября отключили доступ к интернету и через громкоговорители призывают людей выехать из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны ВСУ. Первоочередной так называемой эвакуации подлежит медперсонал местных больниц и работники оперативных служб города. Кроме того, оккупационные власти издали указ, обязывающий предпринимателей распродать все продовольственные товары и с 1 ноября полностью закрыть. магазины и рынки.
Между тем Украина может получить современные европейские зенитные ракетные комплексы SAMP-T. Таких договоренностей достигли Италия и Франция. Эти комплексы войдут в шестой пакет военной помощи Украине, который правительство Италии должно утвердить в середине ноября. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что SAMP-T –ndash; это самая совершенная система ПВО Европы, результат итало-французского проекта. Это очень дорогая система ПВО, пока только 10 ее батарей есть во Франции и пять в Италии. Но одной батареи достаточно, чтобы оградить мегаполис от атак самолетов, беспилотников и даже баллистических ракет, – подчеркивает издание.